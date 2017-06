Saúde Prefeitura equipa unidades com aparelhos novos de monitoramento vital

Por: Redação com assessoria

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande começa a distribuir equipamentos de monitoramento cardíacos e de uso nas salas de urgência e emergência das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Centros Regionais de Saúde (CRS). A entrega acontece a partir da próxima segunda-feira (5).

Em média são realizados 150 mil procedimentos médicos por mês nas 10 unidades de atendimento 24 horas e que agora vão contar com os novos equipamentos. São 16 monitores portáteis de sinais vitais, sete desfibriladores e monitores de suporte avançado de vida, cinco oxímetros portáteis de pulso, três detectores fetais, oito carros maca, 10 otoscópio, 20 aspiradores elétricos móveis de secreção e 37 escadas clínicas de dois degraus.

Estes aparelhos monitoram e controlam os sinais vitais, além de contribuir para a melhor o atendimento dos pacientes em estados mais graves. Nestes casos, são necessários diversos equipamentos para oferecer o suporte necessário para a manutenção da vida.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de recursos de emendas parlamentares e portarias que estavam paradas por entraves burocráticos desde 2013 e que agora retomaram ao fluxo normal do processo de tramitação.

As unidades que receberão os equipamentos terão os antigos substituídos ou remanejados para atender as demais salas de urgência e emergência com maior agilidade, segurança e qualidade ao paciente.

“Estamos trabalhando para melhorar o acolhimento e o atendimento nas UPAs e CRSs em todos os casos. Por isso, precisamos reequipar os locais a fim de que todos pacientes sejam monitorados e tenham seus sinais vitais monitorados em suspeitas ou casos graves”, disse o coordenada da Urgência e Emergência, Yama Higa.