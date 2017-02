DIÁLOGO Prefeitura estuda concessão de benefícios a agentes de saúde

Por: Redação com assessoria

O secretário de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, se reuniu com uma comissão formada por trabalhadores para tratar do fortalecimento das atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE). A atual gestão estuda uma forma de assegurar a manutenção de benefícios e, eventualmente, as melhorias pleiteadas pelas categorias.

Dentre os assuntos abordados durante o encontro estão: a melhoria no ambiente funcional; concessão do adicional de insalubridade e a manutenção da bolsa alimentação, que deve ser concedida em dinheiro e depositada na conta corrente do agente.

Foi discutida, também, a proposta de enquadramento de produtividade financeira para os agentes de combate de endemias e a carga horária semanal de trabalho de 30h. Esta última depende de regulamentação do Ministério da Saúde.

Além do secretário de Saúde e representantes das categorias, a reunião contou com a presença da superintendente de Vigilância em Saúde do município, Eliana Dalla Nora.