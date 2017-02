Corumbá Prefeitura injeta R$ 9,3 milhões na economia de Corumbá nesta sexta-feira

Servidores públicos da ativa, aposentados e pensionistas do Município de Corumbá já poderão sacar o salário de fevereiro na manhã desta sexta-feira, dia 24, nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Serão aproximadamente R$ 9,3 milhões (valor líquido) injetados na economia corumbaense em plena sexta-feira de carnaval, sendo que o valor bruto da folha de pagamentos é de R$ 16,5 milhões.

Com o pagamento com quatro dias de antecedência, o Município contribui para aquecer ainda mais a economia local durante o carnaval, além de permitir que os próprios servidores passem o período com dinheiro no bolso para desfrutar de todo o potencial da festa. Na avaliação da Administração municipal, o Carnaval de Corumbá é um ativo cultural e econômico da cidade, que deve ser valorizado pelo poder público.

“Foi uma determinação do prefeito Ruiter [Cunha de Oliveira] que garantíssemos o pagamento da folha antes do carnaval, porque isso reflete diretamente no comércio da região e beneficia toda a cadeia produtiva envolvida na festa, reconhecidamente a melhor e mais animada do Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário municipal de Finanças e Gestão, Alberto Saburo Kanayama.

“Apesar da crise econômica que afeta o País inteiro, principalmente os Estados e municípios, vamos mais uma vez honrar o compromisso de pagar os servidores públicos dentro do mês trabalhado, desta vez com quatro dias de antecipação. Isso é parte da nossa política de valorizar o servidor municipal, bem como de reconhecer a importância da festa para os corumbaenses e para a economia local como um todo”, ressaltou Ruiter.