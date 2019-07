CAPITAL Prefeitura lança hoje projeto para desburocratizar alvarás Marquinhos Trad assinará o decreto que dispõe quanto à instituição do Programa Alvará Imediato

Prefeito Marquinhos Trad durante Feijoada da FAC 2019. Foto: Arquivo/Tero Queiroz

Campo Grande sediará nessa sexta-feira (5) o 1º Fórum Nacional de Licenciamento Urbanístico e Ambiental, que objetiva debater soluções para desburocratizar processos de licenciamento ambiental e urbanístico. Durante o evento, a Prefeitura dará um grande passo, com um decreto para desburocratizar a administração pública.

O prefeito Marquinhos Trad assinará o decreto que dispõe quanto à instituição do Programa Alvará Imediato, na modalidade declaratória, no Município de Campo Grande. O Decreto visa promover a desburocratização da administração pública e reduzir a intervenção do Estado nas atividades dos cidadãos e dos empreendedores, no que tange aos processos de obtenção de licenças urbanísticas.

O decreto estabelece o compartilhamento de responsabilidades através da parceria com o cidadão e os profissionais da área de arquitetura e urbanismo e engenharia.

(1º Fórum Nacional de Licenciamento Urbanístico e Ambiental). Foto: Reprodução

FÓRUM

O Fórum é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU-MS), Governo do Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MS), sendo aberto para profissionais de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Direito, gestores de prefeituras e todos os profissionais do setor da construção.

O evento proporcionará que profissionais com experiência no poder público e privado compartilhem boas práticas, além de debater a importância de modernizar os procedimentos adotados pelas prefeituras, com o uso de tecnologias e processos simplificados que promovam avanços no campo do licenciamento.

SERVIÇO

O 1º Fórum Nacional de Licenciamento Urbanístico e Ambiental será realizado hoje, das 9h às 18h, no Auditório Germano Barros de Souza, localizado no Centro de Convenções – Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.