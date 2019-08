HOSPITAL Prefeitura paga dívida de R$ 936 mil ao El Kadri: conta é de 2016 Diogrande não detalha quantos leitos foram adquiridos

Foto: Marcos Ermínio, Jornal Midiamax

Foi quitada dívida da Prefeitura de Campo Grande com Hospital El Kadri, a administração divulgou hoje (22) no Diário Oficial de Campo Grande, o extrato do pagamento de R$ 936 mil, que era devido ao hospital desde 2016, referente a compra de leitos hospitalares.

Na ocasião, foram comprados leitos para atendimento da demanda de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), adquiridos em 2016.

Conforme o documento, trata-se de ‘liquidação do valor devido pelo município de Campo Grande ao Grupo Hospitalar El Kadri, relativo ao reconhecimento de dívida de débitos em aberto’, sem grandes detalhes no Diogrande.

Isso porque, não foi divulgado ou citados quantos leitos, ou mesmo ‘documentações comprobatórias e relatório final do processo de sindicância’.