Condomínio Jardim Canguru Prefeitura realiza o sonho da casa própria de 272 famílias

A próxima quinta-feira (27), às 9 horas, será marcada por festa e emoção para as 272 famílias selecionadas, segundo os critérios estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, que vão morar no Condomínio Jardim Canguru, localizado na região do Anhanduizinho.

A equipe da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA), juntamente com representantes do Banco do Brasil – agente financeiro do empreendimento – acertaram detalhes sobre as últimas etapas para a entrega das chaves em reunião que aconteceu nesta segunda-feira (24) à tarde na sede da Agência.

Quanto à assinatura dos contratos, a EMHA ressalta que a Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS) deverá entrar em contato via telefone com cada beneficiário para o agendamento com local/horário a ser divulgado. Cabe ressaltar que os beneficiários terão de apresentar a mesma documentação que foi previamente apresentada no ato da constituição dos dossiês – a que já consta no sistema online do Banco do Brasil.

Contratos – A DDS ainda informa a exigência dos seguintes documentos ORIGINAIS:

Registro Geral (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certidão de nascimento ou casamento;

Número de Identificação Social (NIS)

Para o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, trata-se de um momento muito aguardado para todos os envolvidos no processo de entrega do Residencial Jardim Canguru. “Este é mais um dos compromissos firmados pela atual gestão municipal que está sendo cumprido com a urgência que lhe é devida. Toda a equipe da EMHA trabalhou intensamente para que todas as pendências exigidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida fossem cumpridas com seriedade e transparência”, destacou.

Serviço:

Inauguração do Residencial Jardim Canguru

Data: 27 de abril de 2017 (quinta-feira)

Horário: 9 horas da manhã

Local: Travessa Nadiral – próxima à Avenida dos Cafezais – em frente ao empreendimento