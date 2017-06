Casa da Mulher Prefeitura renova convênios e mantém serviços na Casa da Mulher Brasileira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas Pública das Mulheres, conseguiu prorrogar os Termos Aditivos de Manutenção da Casa da Mulher Brasileira e do Mapeamento da Violência Contra a Mulher em Campo Grande. Para isso, a subsecretária de Políticas Pública das Mulheres, Carla Stephanini, esteve na tarde desta terça-feira (26) em Brasilia, na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.

“Desde que assumimos essa gestão, junto ao prefeito Marquinhos Trad, estamos trabalhando para prestar um atendimento eficiente, de maneira rápida e conclusiva, para as mulheres vítimas de violência. Para isso, era fundamental que renovássemos alguns convênios federais que nos garantem recursos para trabalharmos”, explicou.

Os dois Termos Aditivos, um de Manutenção da Casa da Mulher Brasileira e outro de Mapeamento da Violência Contra a Mulher em Campo Grande garantem para a Prefeitura cerca de R$ 3,3 milhões em recursos. Sendo R$ 3 milhões para o primeiro e R$ 300 mil para o segundo.

“Estamos muito felizes com mais essa conquista. Saímos daqui com a garantia da publicação dos termos aditivos ainda nesta semana no Diário Oficial da União. Agradecemos a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e ao senador Waldemir Moka, que colocou sua equipe a nossa disposição”, afirmou

Com o recurso será possível traçar estratégias que promovam e fortaleçam a integração dos diversos serviços existentes na rede de apoio à mulher.