Jardim Oliveira Prefeitura retoma obra de unidade de saúde parada há mais de 4 anos

A Prefeitura de Campo Grande retomou nesta sexta-feira (11) as obras de construção da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Oliveira. A obra estava parada há mais de quatro anos, causando transtornos aos moradores do bairro e região, que precisavam buscar atendimento em outros locais.

Durante o evento o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, reforçou que a conclusão da unidade e das demais que ainda serão retomadas está dentro do projeto da atual gestão de expandir o Programa de Saúde da Família (PSF) e fortalecer a atenção básica, para que seja possível implantar as Clínicas da Família.“É através do fortalecimento da atenção básica, da implantação das Clínicas da Família, que nós vamos conseguir desafogar o atendimento secundário, que são os atendimentos com especialistas, e o terciário, que é a urgência e emergência. Hoje, cerca de 60% dos atendimentos que são feitos lá na ponta, ou seja, nas UPAS e CRSs, poderiam ser evitados se tivessem sido tratados previamente na atenção básica. Por isso, a nossa meta é fortalecer o atendimento primário, dando condições para que a população seja atendida com qualidade perto de casa”, completou.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a expectativa é de que as obras na unidade sejam concluídas em 90 dias, conforme previsão da empreiteira responsável. A obra conta com investimento de cerca de R$ 1,1 milhão, sendo R$ 400 mil do Ministério da Saúde e R$ 700 mil da Prefeitura de Campo Grande.

“É um obra emblemática, que com certeza vai valorizar ainda mais a região e atender de maneira adequada esta população”, disse.

O presidente da Associação de Moradores do Oliveira II, Eder Carlos Oliveira, agradeceu o empenho da atual gestão e afirmou que a conclusão da obra representa um alivio para a população.

“Há muito tempo nós estamos lutando para que essa unidade fosse retomada e em menos de um ano a atual administração já olhou para nós e atendeu os nossos apelos. Essa unidade, abandonada do jeito que estava, trazia transtornos para todos. Sem falar que tínhamos que percorrer mais de quatro quilômetros para buscar atendimento em uma unidade mais próxima. Agradecemos o empenho de todos os envolvidos e temos a certeza de que nosso sonho vai se tornar realidade”, disse.

UBSF Jardim Oliveira

A unidade situada na Rua João Escobar, esquina com a Rua Orlandina de Oliveira Lima, possui 489 m² e vai atender cerca de 10 mil pessoas, moradores do bairro Oliveira II , União e Girrásois, contribuindo para desafogar a UBS do Buriti e UBS Caiçara.

A solenidade contou ainda com a presença do vereador Chiquinho Telles (PSD) e do diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), Clayton Freitas Franco.