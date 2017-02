Dourados Prefeitura retoma obras de asfalto no Jardim Monte Carlo

A Prefeitura de Dourados, através da prefeita Délia Razuk, retomou as obras de pavimentação no Jardim Monte Carlo, região noroeste da cidade. O asfalto é executado através do sistema comunitário, onde o município fica com aproximadamente 55% do custo e o restante para os moradores.

A obra, iniciada no ano passado, já está com a primeira etapa concluída na área drenagem e agora passa a receber a capa asfáltica. Essa primeira etapa é formada pelo quadrilátero entre as ruas Gerônimo Marques de Mattos e Coronel José Alves Marcondes e Projetada MC 02 e MC 10, na divisão do Jardim Santa Fé.

O programa de asfalto comunitário foi criado através da Lei Municipal 3470/2011, com o propósito de atender de forma mais rápida aqueles bairros sem pavimentação, mas em que os moradores se dispõem a ajudar o município. Para que o projeto seja efetivado é necessária adesão da grande maioria dos proprietários dos imóveis e o custo é parcelado em 36 vezes.

Assim como outras regiões da cidade, o Monte Carlo é um bairro que foi criado a mais de 20 anos, mas há dez anos, pelo menos, é que a expansão imobiliária se concretizou. Junto a isso, a necessidade do asfalto e de várias outras melhorias. Para os moradores, além dos benefícios da infraestrutura, a pavimentação traz também a valorização imobiliária.