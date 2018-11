Dourados Presa há uma semana vereadora Denize Portolann pede afastamento e jornalista assume a vaga

A vereadora Denize Portollan de Moura (PR) presa desde a quarta-feira da semana passada pediu afastamento do cargo na Câmara Municipal por 120 dias e em seu lugar deverá assumir a suplente, a jornalista Lia Nogueira, repórter e apresentadora do programa Balanço Geral da TV Record MS.

O pedido de afastamento foi protocolado nesta terça-feira pelos advogados da vereadora que continua encarcerada no Presídio de Rio Brilhante.

Denize foi presa na quarta-feira (31) depois de investigações do MPE (Ministério Público Estadual) por conta de atos infracionários cometidos quando ainda era secretária municipal de Educação, em ação realizada pelo Gaeco (o grupo especial de combate ao crime organizado) e transferida para o presídio feminino de Rio Brilhante.

Junto com a vereadora que, desde setembro, substitui o ex-prefeito e vereador eleito para o primeiro mandato Braz Melo - também envolvido em ações de improbidade no período em que administrou a cidade, há vinte anos - foram presos na operação 'Pregão', que apura fraudes e desvios de finalidade em processos licitatórios da Prefeitura, o secretário de Fazenda João Fava Neto e o então chefe do setor de Licitações do Município, Anilton Garcia de Souza, ambos exonerados dos cargos em edição suplementar do Diário Oficial do Município.

A presidente da Câmara, Daniella Hall confirmou que a jornalista Lia Nogueira será convocada para assumir a vaga deixada por Denize devendo participar da sessão ordinária da próxima segunda-feira.