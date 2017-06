Presença de pombos em postos de saúde preocupa vereador

O vereador João César Mattogrosso (PSDB) encaminhou uma indicação para que o Poder Executivo tome providências com relação a presença de pombos no Centro Regional de Saúde João Pereira da Rosa, no bairro Aero Rancho. As aves transmissoras de doenças estão circulando livremente pelo prédio onde há pessoas doentes.

“A população está sendo exposta ao risco que esses animais provocam ao ser humano. São desde fungos, bactérias à doenças graves como meningite”, esclareceu o parlamentar. Além disso, as fezes dos pombos são muito ácidas e estragam estruturas físicas, podendo danificar o posto de saúde.

A gravidade do caso também já chegou ao Ministério Público Estadual (MPE). A promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti abriu um inquérito civil para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) tomasse providências para sanar o problema com as aves.

Ainda foi solicitada uma vistoria na unidade para apurar falta ou insuficiência de médicos, equipamentos, aparelhos e insumos na unidade. Já a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) também terá que dar informações.