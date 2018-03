'Antigo PTN' Presidenciável Alvaro Dias vem ao MS oficializar lançamento do Podemos 'O pré-candidato estará no Parque Laucídio Colelho, a partir das 19 horas'

O pré-candidato à presidência da República, senador Álvaro Dias vem a Mato Grosso do Sul na próxima segunda-feira (19) para oficializar o lançamento do Podemos (antigo PTN)e promover uma noite de filiação no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a partir das 19 horas.

Álvaro Dias concederá entrevista coletiva à imprensa na segunda-feira (19) em Campo Grande às 9h no saguão do Hotel Jandaia (Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Barão do Rio Branco).

O senador chega acompanhado da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos e, provavelmente, dos jogadores Romário e Bebeto, também filiados ao partido.

Entre as filiações ao Podemos que serão feitas em Campo Grande está a do pecuarista Chico Maia, que deverá sair candidato ao Senado, informa Cláudio Sertão, que sairia candidato ao governo de MS. Entretanto, as “costuras” políticas com outros partidos deverão colocar Sertão na disputa por uma vaga à Assembleia Legislativa. Com isso o Podemos deverá apoiar outro candidato ao governo. O mais provável é o juiz Odilon de Oliveira, informa Sertão.

Na tarde de segunda-feira o presidenciável mantem reuniões com autoridades políticas do Estado, visita a OAB-MS, e recebe lideranças sindicais e de entidades da Capital e interior de Mato Grosso do Sul. (Com assessoria).