Assembleia Legislativa Presidente prestigia evento e destaca parceria com a Educação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), participou na tarde desta terça-feira (25/4), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, da terceira edição do evento intitulado Teia da Educação - Educar pela Pesquisa, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED). “A Assembleia Legislativa sempre estará à disposição de toda e qualquer discussão nesse sentido, proposta pela educação, que tenha por objetivo a melhoria da qualidade do ensino em Mato Grosso do Sul”, enfatizou o presidente Mochi.

Entre as propostas do evento destacam-se a reflexão e o debate da prática pedagógica, da qualidade do ensino e aprendizagem do estudante, da educação pela pesquisa, da visão de futuro em ser referência em educação pela qualidade dos serviços prestados nas escolas da Rede Estadual de Ensino, fortalecendo e respeitando a diversidade do cidadão sul-mato-grossense. Estatísticas, conquistas e avanços da rede em Mato Grosso do Sul nos dois últimos anos foram apresentados pela secretária de Estado de Educação e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Maria Cecilia Amendola da Motta. A Teia da Educação contou com a participação de professores, diretores, coordenadores, supervisores, merendeiras, entre outros profissionais da área.

De acordo com Junior Mochi, a educação é uma preocupação de todos e precisa ter o respaldo da Assembleia Legislativa. “A educação é a maior das políticas públicas. Quando você fala em mudança de paradigmas, em melhorar o ensino aprendizagem e diversificar métodos utilizados usualmente no aprendizado dos alunos, desde que seja para melhorar a qualidade do ensino, desde que seja para o aluno absorver mais aquilo que lhe é passado e desde que seja para os professores estarem mais estimulados, o Legislativo sempre será parceiro”, finalizou o presidente.