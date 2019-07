EXAME NACIONAL Presidente substituto do Inep explica na Comissão Externa de Educação andamento do Enem 2019 Deputada de MS propôs a audiência pública após Inep contratar às pressas a empresa para elaborar o processo seletivo

Presidente substituto do Inep, Camilo Mussi Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, explicará nesta terça-feira (02), a partir das 14h30min, em audiência pública da Comissão Externa do Ministério da Educação da Câmara dos Deputados, se o planejamento e a preparação para aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão dentro do cronograma após a contratação de gráfica às pressas por causa da falência da empresa que imprimiria o material.

A explicação cumpre um requerimento feito pela deputada federal Rose Modesto (PSDB/MS), que preocupada com segurança na elaboração do processo seletivo em virtude dos problemas administrativos registrados no Instituto – responsável pelo processo seletivo - e no Ministério da Educação (MEC) nos últimos meses.

A parlamentar disse que que a falência da gráfica que imprimia as provas desde 2009 e a troca de gestão no Inep, são fatores preocupantes. "Uma vez que as ações para minimizar os riscos não podem ser ignoradas. Estes fatos causam incertezas. Não podemos ficar aguardando. O Inep precisa explicar como anda o Enem 2019.”

Deputada Federal Rose Modesto (PSDB/MS).

Modesto explicou ainda que o ministério da Educação, manteve o cronograma do Enem para 2019, mas há riscos. "Riscos envolvendo a segurança nos processos de impressão das provas. Por se tratar de uma impressão com fortes exigências de segurança e logística, é necessária ampla antecipação do Ministério para realizá-la de forma satisfatória", atenuou.

A aplicação das provas do Enem 2019, está previsto para 3 e 10 de novembro. Ao todo, cinco milhões, noventa e cinco mil e trezentas e oito pessoas se increveram ao exame.

Os resultados do Enem podem ser usados em processos seletivos para vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para obter financiamento do curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Audiência Pública sobre o Planejamento e Preparações para aplicação do Enem em 2019

Data: 02/07/2019 (terça-feira) às 14h30min

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados - Brasília

Participantes confirmados:

Presidente substituto do Inep: Camilo Mussi

Ong Todos pela Educação: Caio Sato

Centro de Excelência em Políticas Educacionais da FGV (Fundação Getúlio Vargas): Raquel Oliveira

Conselho Nacional de Educação: Maria Helena Guimarães de Castro