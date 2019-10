JOGO INJUSTO Preso nos EUA, 'Rei Arthur' curtia vida de luxo e negociava acordo com a Lava Jato Estava na lista de procurados da Interpol desde 2017

'Rei Arthur' em Miami Beach Foto: Reprodução/TV Globo

Preso nesta sexta-feira, 25, o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como “Rei Arthur”, negociava um acordo de colaboração premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele estava na lista de procurados da Interpol desde 2017 e capturado Miami, onde ostentava uma vida de luxo no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

O empresário é acusado de estar envolvido em um esquema de compra de votos para que o Rio de Janeiro se tornasse sede da Olimpíada de 2016. Segundo o ex–governador Sérgio Cabral (MDB), em depoimento à justiça, foram usados 2 milhões de dólares na compra do apoio. No entento, ainda não se sabe por que Arthur foi preso, nem se ele será extraditado para o Brasil.

OPERAÇÃO UNFAIR PLAY (JOGO INJUSTO)

O Ministério Público Federal (MPF) aponta provas de que o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman, o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como “Rei Arthur”, e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB) realizaram diversas viagens juntos para o exterior para supostas articulações para a compra de votos para a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016. O grupo fez pelo menos 15 viagens juntos para os Estados Unidos e Europa, principalmente para a França, entre fevereiro a outubro de 2009, mês que ocorreu a eleição.

Em julho desse ano, Cabral, durante depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, admitiu ter comprado votos para a candidatura olímpica do Rio, no valor de U$ 2 milhões [equivalente a R$8.012.490,75]. O ex-governador disse que pediu a Arthur Soares que combinasse o pagamento com Leonardo Gryner, braço-direito do então presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman. Segundo Cabral, a verba seria descontada do “crédito” que tinha com o empresário — isto é, de parte das propinas que o ex-governador receberia do “Rei Arthur”.

