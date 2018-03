PrestaÃ§Ã£o de contas demonstra avanÃ§os para 2018 e garante investimentos na malha viÃ¡ria da Capital

Audiência Pública Prestação de contas demonstra avanços para 2018 e garante investimentos na malha viária da Capital

A Prefeitura de Campo Grande prestou contas sobre o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2017, em Audiência Pública, realizada nesta quarta-feira (28), na Câmara Municipal de Campo Grande. O Secretário apresentou o demonstrativo financeiro dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017.

Os números completos da prestação de contas do Executivo podem ser conferidos Clicando Aqui.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), Pedro Pedrossian Neto, "o ano de 2017 foi difícil, mas com todas as dificuldades avançamos muito. Se somarmos todos os deficits acumulados de 2014 até 2016, conseguimos ver o estrago nas finanças que o legado passado nos deixou. Lutamos contra um deficit imenso, e ao final de 2017 superamos o primeiro superavit no valor de mais de R$ 40 milhões. A Receita Corrente Líquida, em vários anos houve um crescimento expressivo, mas em 2017 o crescimento foi de 8,50 %”, alegou.

O secretário apontou um grande investimento em tapa-buraco, mas afirmou que a Prefeitura está trabalhando no sentido de conseguir empréstimo para recapear a malha viária. “Houve um crescimento em investimentos de 133,14%, que foi basicamente no serviço de tapa-buraco, e a chuva vem e estraga tudo, inclusive estivemos em Brasília ontem para obtenção de empréstimos para recapeamento, vamos trabalhar muito duro para parar de gastar com tapa-buraco, porque é um dinheiro jogado no lixo”, esclareceu.

Um dos fatores positivos para 2018 é a possibilidade da Prefeitura contrair financiamentos para fazer investimentos na Capital. “A Dívida Consolidada que é a de longo prazo ainda é bastante baixa em comparação com a nossa Receita Corrente Líquida, isso demonstra que Campo Grande ainda tem capacidade de fazer financiamentos para fazer investimentos. A nossa maior preocupação é com a dívida circulante, que é a dívida com fornecedores, de curto prazo, essa é a mais complicada”, garantiu.

Ainda segundo o secretário houve um decréscimo com o gasto do pessoal. “A Prefeitura estava acima do limite prudencial, fizemos vários cortes, não podemos brincar com isso, tivemos que reduzir e fomos obedientes com a Lei da Responsabilidade Fiscal. Hoje a despesa total com pessoal é de 50,4%, a porcentagem com a despesa total com pessoal saiu do limite prudencial, nós estamos ainda acima do limite de alerta, mas com todos os projetos e planejamentos esperamos até o final do mandato entregar uma gestão abaixo do limite de alerta, que é de 48,60%”, declarou.

Por fim, Pedro Pedrossian Neto destacou o avanço da Prefeitura em 2017 e garantiu maiores avanços para 2018, “Eu acredito que houve um avanço em 2017, foi um ano positivo. O prefeito tomou todas as medidas necessárias para colocar a casa em ordem, mas sejamos bastante cautelosos para não comemorarmos antes. Não temos mais esse ano a possibilidade de vender a folha de pagamento, o que ocorreu no ano de 2017, tem que ver o comportamento do deficit a partir de março, para que possamos chegar esse ano sem maiores percalços, temos que ter controle nas negociações, trabalhar no combate das despesas com fornecedores, trabalhar na renegociação com principais fornecedores, combater a inadimplência e sonegação fiscal, com muita responsabilidade e zelo com dinheiro do contribuinte em 2018 podemos avançar ainda mais e consertar os erros das gestões anteriores”, completou.

De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Eduardo Romero, “estamos distantes do ideal, mas há muitos sinais positivos para serem reconhecidos pelo trabalho da equipe técnica da Prefeitura”, disse.