ASSISTÊNCIA SOCIAL Primeira-dama de MS debate regionalização do Programa Federal “Criança Feliz”

Criado em outubro do ano passado, o Programa “Criança Feliz” prevê atendimento a meninos e meninas cujas famílias são atendidas por programa sociais. Para os beneficiários do Bolsa Família, o acompanhamento será desde a gestação até os três anos de idade. Nas famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o acompanhamento vai até os seis anos.

O objetivo é fazer com que os governos montem equipes formadas por agentes de saúde e outros profissionais para visitas e a garantia de assistência médica, caso necessário.

O encontro que discutiu o assunto foi realizado nessa quinta-feira, em Brasília, no Palácio da Alvorada. A apresentação foi conduzida pela embaixadora do Programa, a primeira-dama, Marcela Temer às demais primeiras-damas dos Estados e algumas cidades.

Fátima Azambuja representou Mato Grosso do Sul e disse que a ação pode fazer a diferença no futuro de centenas de crianças.

“Fiquei muito contente em ver a preocupação do Governo Federal com as nossas crianças, principalmente com a primeira infância, e o Estado já tem 11 municípios que estão participando”, disse a primeira-dama.

No retorno ao Estado, Fátima Azambuja pretende se reunir com todos os prefeitos para que mais municípios participem. “Para que a gente possa acompanhar de perto o desenvolvimento das nossas crianças desde a gestação até os seis anos de idade.”, completou.

Além de Marcela Temer também estiveram no encontro em Brasília, o ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome Osmar Terra, representantes do instituto Ayrton Senna, da Organização das Nações Unidas (ONU), da Rede Sarah – Hospitais de Reabilitação, e primeiras-damas de 17 Estados.

Adesão dos Municípios – A expectativa é de que o Programa “Criança Feliz” chegue a 3.000 municípios, e estes têm até 10 de fevereiro para realizar a adesão. A aprovação no Conselho Municipal de Assistência Social deve ocorrer e ser informada até o dia 24 de fevereiro de 2017.

Para realizar a adesão, os gestores municipais e estaduais devem acessar o site www.mds.gov.br utilizando CPF e senha, conforme política da Rede SUAS. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 707 2003.