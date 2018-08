George Takimoto Primeiras emendas de Takimoto liberadas atendem cinco municípios

As primeiras emendas parlamentares do deputado George Takimoto (MDB) liberadas e pagas pelo governo estadual contemplam as populações de cinco municípios: Aparecida do Taboado, Campo Grande, Dourados, Jardim e Nioaque, com investimentos que totalizam R$ 305 mil e estão carimbados no orçamento estadual de 2017. Mais emendas de Takimoto atendendo estes e outros municípios dependem da autorização do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para serem pagas.

Cada deputado tem direito a uma cota de R$ 1 milhão 500 mil do Orçamento do Estado para destinar a programas e ações das áreas de saúde, educação e assistência social desenvolvidos nos municípios por prefeituras e entidades legalmente habilitadas para prestação de serviços de inclusão social e acesso ao conhecimento. “Pode não parecer muita coisa, mas é uma cota orçamentária para que prefeituras e organizações assistenciais ampliem e melhorem serviços de atenção básica às pessoas em situação mais vulnerável e que dependem do poder publico”, destacou Takimoto.

APARECIDA DO TABOADO – Uma das instituições humanitárias mais respeitadas e atuantes na vida dos aparecidenses é o Lar Vicente Marques de Queiroz, que abriga e presta assistência a dezenas de idosos. Para fazer esse trabalho e garantir a sua manutenção, o Lar depende de doações da comunidade e o auxílio do poder publico. Takimoto então reservou R$ 30 mil para a entidade, reforçando um bloco de emendas parlamentares de R$ 90 mil, incluídas as cotas de outros dois deputados, Coronel David e Júnior Mochi – cada um destinando também R$ 30 mil.

CAMPO GRANDE – Para atender necessidades dos campo-grandenses em situação social e econômica de vulnerabilidade, Takimoto reservou no Orçamento do Estado R$ 90 mil para a aquisição de bens permanentes e material de consumo da Cotolengo Sulmatogrossense. Esta é uma instituição fundamental no arco de solidariedade da capital do Estado, atendendo mais de três dezenas de crianças e jovens até 22 anos com paralisia cerebral grave. O Cotolengo presta atendimentos especializados nas áreas de Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Pedagogia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Enfermagem, entre outros serviços.

DOURADOS – Com uma emenda de R$ 90 mil e outra de R$ 50 mil apresentadas por George Takimoto e outros R$ 90 mil por Zé Teixeira (DEM), a Funpema (Fundação Cardiogeriátrica Cel José Alves Marcondes e Dr Haroldo Pereira) ganhou fôlego para adquirir material permanente, um dos desafios à manutenção dos serviços que presta aos douradenses. Criada em 2003, a Funpema é um centro especializado em saúde. Atende pacientes de baixa renda e chega a fazer mais de 12 mil procedimentos mensais entre consultas e exames laboratoriais.

JARDIM – O povo jardinense reconhece a importância do trabalho social que é feito há anos pela Sociedade Pestalozzi. Para que essa dinâmica de solidariedade seja mantida, o deputado George Takimoto incluiu no Orçamento do Estado uma dotação de R$ 20 mil, para a compra de bens permanentes e material de consumo, descritos pela entidade como itens de primeira necessidade para preservar e aprimorar seu bom funcionamento.

NIOAQUE – Takimoto atendeu um pedido da prefeitura nioaquense e destinou emenda parlamentar com recurso no valor de R$ 25 mil, com a finalidade exclusiva de aquisição de bens de consumo essenciais a serviços da administração publica.