Primeiro Termo Aditivo das obras na Rua 14 de Julho passa de R$ 11,2 milhÃµes

TRANSPARÊNCIA Primeiro Termo Aditivo das obras na Rua 14 de Julho passa de R$ 11,2 milhões Execuções de novos serviços elevaram gastos totais a mais de R$ 60 milhões

Nova 'cara' do Centro de Campo Grande Foto: Diogo Gonçalves

O Primeiro Termo Aditivo foi fechado pela Prefeitura de Campo Grande às obras do Reviva Centro, os recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), teve acrescido mais de R$ 11.216 milhões, o complementará a requalificação da Rua 14 de Julho, na região central da Capital sul-mato-grossense.

Anteriormente o valor a ser gasto era de R$ 49.238.506,82 (quarenta e novo milhões, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e seis e oitenta reais e dois centavos), agora o valor total a ser investido é de R$ 60.455.110,03 (sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e dez reais e três centavos), conforme publicado hoje (10) no Diário Oficial de Campo Grande.

A administração explicou em nota que o aditivo ocorreu porquê houve um aumento nos serviços contratados, isso após a execução do Cronograma Físico-Financeiro, da contratualidade com o BID. “Com o estágio atingido pela obra, foi possível consolidar a relação de alterações contratuais provocadas por necessidades impositivas e convenientes à administração pública. Para tanto, foram adotados os procedimentos previstos no Contrato, bem como o artigo 65 da Lei nº 8666/93, que rege a questão nos contratos de obras públicas no País”, transparece comunicado.

Serviços esses que destacados pela Prefeitura vão do arrasamento da profundidade da rede de drenagem, e melhoramento da rede locada no eixo da via, uma em cada calçada, para que seja evitado problemas em períodos de chuva.

Além disso, serão retirados as fiações aéreas da Rua, sendo instalados dutos e caixas para o reordenamento de cabos de energia e telefonia. “Diante do emaranhado de cabos aéreos existentes, sem cadastro das extensões e conexões com os imóveis sem critério definido, verificou-se em campo a necessidade de ampliar a quantidade prevista dos serviços de instalação de caixas, dutos e cabos (elétricos e telefônicos) em relação à planilha existente”.

A nota explica ainda que a Engepar e Prefeitura aceleram as obras para terminar antes do natal. “De forma que os comerciantes possam aproveitar as vendas desta que é considerada a data mais importante para o comércio da cidade”, finaliza a nota.