Dourados Prisão de secretário de Fazenda pode fazer com que Délia apresse reforma administrativa

A prisão de João Fava Neto, secretário Municipal de Fazenda da Prefeitura de Dourados, ocorrida na manha desta quarta-feira dentro da Operação Pregão pode fazer com que a prefeita Délia Razuk (PR) apresse a reforma administrativa que estava prevista para acontecer no início de 2019.

João Fava é um secretário da “cota pessoal” da prefeita e não passou indicação de nenhum partido aliado. A prisão de ontem e a denuncia de fraude em licitações no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, deixou um estrago sem precedentes na administração da prefeita que ainda não se posicionou publicamente sobre as prisões e as investigações feitas pelo Ministério Público.

É muito provável que o secretário de Fazenda seja substituído depois que deixar a prisão. No lugar dele até o momento não foi ventilado nenhum nome, mas a possível reforma administrativa deverá passar necessariamente pelos partidos aliados da prefeita na Câmara, no caso o DEM do vice-governador eleito Murilo Zauith e o PSDB do governador reeleito Reinaldo Azambuja.

Além da Secretária de Fazenda cogitam-se mudanças na assessoria de comunicação, na Agência Municipal de Habitação, na Fundação de Esportes, nas Secretarias de Cultura; de Obras, de Agricultura Familiar e na de Desenvolvimento Econômico. As mudanças seriam imprescindíveis para garantir a governabilidade no âmbito do Poder Legislativo, sendo que estes cargos seriam destinados a um possível novo rearranjo político.