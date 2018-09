'Fantasma' Produtora de vídeo que só existe no papel recebeu R$ 240 mil da campanha de Bolsonaro, diz revista "No endereço registrado do QG da produção de vídeos para a TV e redes sociais da candidatura presidencial de Jair Bolsonaro a revista ÉPOCA encontrou apenas uma casa vazia"

Por: Natália Portinari/ Reprodução Tero Queiroz 28/09/2018 às 12:02 Comentar Compartilhar

Foto: Natália Portinari / Agência O Globo A produtora de vídeo Mosqueteiros Filmes Ltda em Petrolina (PE) recebeu, segundo a prestação de contas parcial que a campanha de Jair Bolsonaro (PSL) apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), R$ 240 mil, cerca de 20% do total de gastos da campanha até agora. Mas onde deveria funcionar o QG da produção de vídeos para a TV e redes sociais da candidatura presidencial, havia apenas uma casa vazia — uma placa anuncia que ela está à venda. O imóvel está sem uso há mais de dois anos, segundo os moradores do bairro.



Reportagem de ÉPOCA desta semana mostra que o serviço é realizado por funcionários de outra empresa, cujo sócio é parente dos donos da Mosqueteiros. Para a advogada Karina Kufa, responsável pela prestação de contas da campanha, trata-se de um problema trabalhista da produtora. Capa da revista. Foto: Reprodução De acordo com advogados eleitorais, informar na prestação de contas o CNPJ de uma empresa laranja, que não é a que de fato está prestando o serviço, pode ser considerado crime de falsidade ideológica eleitoral se constatada a intenção de fraude. Fonte: Revista Época.