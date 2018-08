Prof. João Rocha Prof. João Rocha apoia homenagem a grande cidadão campo-grandense

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (16), foi aprovado o Projeto de Lei 9.038/18, de autoria dos vereadores William Maksoud, Prof. João Rocha, João César Mattogrosso e Otávio Trad que concede homenagem a um dos grandes cidadãos campo-grandenses, Renato Barbosa de Rezende.

A proposta do Projeto é prestar homenagem a um cidadão que contribuiu com o progresso e desenvolvimento da Capital, denominando o relógio situado entre Avenida Afonso Pena e Avenida Calógeras de Renato Barbosa de Rezende.

Para o Prof. João Rocha, coautor do Projeto, é uma singela e merecida homenagem prestigiar um grande cidadão. “Uma singela homenagem a um grande precursor do progresso da nossa cidade”, alegou.

Currículo do homenageado

Renato Barbosa Rezende, natural de Campo Grande, nasceu em 18 de outubro de 1944, graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-USP, com residência no Hospital das Clínicas e especialidade em cirurgia torácica, pneumologia e terapia intensiva.

Membro do corpo clínico da Santa Casa, ex-chefe do setor CTI da Santa Casa, membro do Conselho Técnico da Santa Casa, membro da Comissão de Planejamento do novo Hospital da Santa Casa, membro benemérito da Santa Casa, sócio fundador do Procardio – Clínica Campo Grande, fundador e 1º Presidente da Sociedade Sul-mato-grossense de Terapia Intensiva-SOSMATI e responsável técnico pela Procardio Diagnóstico Ltda.

Professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sócio do Rotary Clube Campo Grande desde 1983, coordenador do “Projeto de Prevenção e Recuperação de Usuários de Drogas” – 1986 a 1990 - envolvendo Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai.

Presidente da Comissão que reconstruiu o Relógio Municipal, nas comemorações do Centenário de Campo Grande – meu maior orgulho!!!

Membro do Conselho Municipal Anti-Drogas – Representante do Rotary Clube.

Com a Criação do Estado de Mato Grosso do Sul, foi fundador e participou da diretoria da Associação Médica de Mato Grosso do Sul e Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso do Sul, eleito para o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul – 1975 a 1980 e membro da Academia de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul - cadeira 58.