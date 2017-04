Deputado Professor Rinaldo Prof. Rinaldo reivindica viaturas para o Bolsão

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), encaminhou três indicações ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, reivindicando a destinação de viaturas para atender as Policias Civil e Militar dos municípios de Aparecida do Taboado, Inocência e Selvíria, localizados na região do Bolsão.

De acordo com o deputado, a finalidade das proposições é “melhorar a estrutura das unidades de segurança, aumentando a sensação de segurança e proporcionando melhor qualidade de vida à população”, afirmou.

Ainda conforme Professor Rinaldo, as indicações são resultado de pedidos encaminhados por vereadores dos municípios. De Aparecida do Taboado, os vereadores Andrey (PSDB), Marcelo (DEM) e Lolozinho (PSB); de Inocência, vereador Henrique César (PSDB) e; de Selvíria, vereador Luciano Geralde (PTB).

MS MAIS SEGURO

Lançado em junho de 2016 pelo Governador Reinaldo Azambuja para equipar e reestruturar todas as forças e instituições da segurança pública de Mato Grosso do Sul, o Programa MS Mais Seguro está em sua quarta etapa e é considerado o maior programa de segurança já lançado no Estado.

Os investimentos superam os R$ 60 milhões, com a aquisição de equipamentos de proteção pessoal, munições, armamentos e viaturas, que estão sendo destinadas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Agepen, Sejusp e Coordenadoria-Geral de Perícias.

Além do Programa MS Mais Seguro, o Governo do Estado também tem investido na formação e capacitação de profissionais. Para a Polícia Militar, foram chamados 937 soldados através de concurso, 3.879 praças realizaram o Curso de Formação, Aperfeiçoamento, Habilitação e Especialização e 3.193 policiais receberam promoção. Na Polícia Civil, foram nomeadas 237 pessoas aprovadas no concurso e 581 policiais foram promovidos. O Corpo de Bombeiros recebeu 152 novos soldados e 12 oficiais através de concurso, 741 praças realizaram o Curso de Formação, Aperfeiçoamento, Habilitação e Especialização e 484 bombeiros promovidos. 436 agentes penitenciários aprovados em concurso público estão em fase de nomeação e 1.046 agentes foram promovidos.