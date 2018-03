Prof. Rinaldo visita região norte e recebe título de cidadão rioverdense

Foto: Greg Medeiros

Nesta quinta-feira (01), o líder do Governo, deputado Professor Rinaldo (PSDB), visitou municípios da região Norte de Mato Grosso do Sul, conversando com lideranças locais sobre as necessidades dos municípios.

As visitas iniciaram-se pelo município de Sonora, reunião com os vereadores Arnaldo (PSD), Deuzimar (PSDB), Daniela (PSDB), Jansen (PTB) e Virgilio (PTB), além de outras lideranças da cidade. Ainda pela manhã, o deputado reuniu-se com o prefeito William (PSDB) e com os vereadores Sandoval (SD) e Reges (PSDB), entre outras autoridades. Pela tarde, reunião com técnicos da Assistência Social, vereadores e correligionários.

No município de Rio Verde de Mato Grosso, Professor Rinaldo recebeu os agradecimentos dos alunos da Escola de Música Som do Pantanal, do maestro Isac Tubino e da vice-prefeita Dinalva (SD), relativo à emenda parlamentar encaminhada pelo deputado, que propiciou a aquisição de novos instrumentos musicais para a escola.

Deputado Rinaldo recebeu ainda o título de cidadão rioverdense, iniciativa do vereador Hugo da Relojoaria (PSDB) e aprovado de forma unânime na Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso. “É com muita alegria que recebemos esse reconhecimento e reafirmamos nosso compromisso com Rio Verde, agradeço a todos os vereadores e à população rioverdense pelo carinho”, disse o parlamentar.

O deputado ainda participou de reunião com vereadores e lideranças do município de São Gabriel do Oeste. “Nesta caminhada pelos municípios da região norte, pudemos ouvir de lideranças e da comunidade as demandas locais, faremos o possível para contribuir ainda mais com essa região tão importante do nosso Estado”, afirmou Rinaldo.