PHS Professor Cicero: pela força da educação municipal

Cicero dos Santos Benedito, ou simplesmente Professor Cícero (PHS), foi eleito vereador de Chapadão do Sul com 434 votos, sendo o sexto mais votado.



Natural da cidade de Niterói (RJ), Cicero veio para Chapadão há 21 anos, quando ele pastoreava na Igreja Batista. Era missionário. Posteriormente ele deixou de pastorear e se graduou em geografia para dar aula na cidade.



Concursado pelo Estado e pelo município, ele trabalha 20 horas semanais em cada escola. Além disso, ele tem duas filhas, uma de 19 e uma de 21 anos, que estão fazendo faculdade atualmente.



“Nós vivemos praticamente da educação, eu sou professor e minha esposa, Cátia Marques, é secretária, ela era inspetora de alunos do munícipio, porém se exonerou para trabalhar na instituição privada”, explica Cicero.



Além de ser professor, Cicero foi diretor por quatro anos e meio da Escola Estadual Augusto Krug Netto, onde segundo ele, seu trabalho foi totalmente positivo.



“Peguei a escola numa situação em que quem estava com filho matriculado na época sabe como era, e começamos a fazer um trabalho de redescobrimento da escola, do valor dela. Fizemos investimento grande na área de laboratório. Hoje ela é a única escola da cidade que tem laboratório. Quando assumi a direção a escola tinha pouco mais de 400 alunos, quando deixei tinha quase 800. Tínhamos sérios problemas com alunos envolvidos com drogas e violência, mas com um trabalho sério junto com os pais, alunos e professores conseguimos recuperar”, diz Cicero.





Política



Cicero nunca tinha pensando em se envolver com a política, mas quando acabou participando mais ativamente do sindicato começou a entender melhor a importância de estar a par deste meio, junto com a sua esposa, que acabou sendo candidata em 2012.



“Quando a gente viu, eu e a minha esposa, estávamos enfiados na política. Estávamos participando de conselhos e diretorias. Foi quando nós resolvemos nos filiar em um partido. Sempre fazemos tudo junto. Então em 2012 ela concorreu para vereadora, ficou de suplente. Em 2014 concorreu para deputada estadual, fazendo mais de 400 votos. Aí, em 2016, resolvemos que era a minha vez, e o resultado está aí”, relata Cicero.



Assim, ele ressalta que seu trabalho político vem do trabalho com o funcionário público, com as discussões das leis.



Ao ser questionado se ele acredita que a maioria dos seus votos tenha sido pelo trabalho realizado na educação, o professor tem a total certeza que sim. “Basicamente construí a minha campanha em cima da minha história. São 20 anos que sou professor. Na campanha, eu cheguei numa casa em que a vó, a filha e a neta tinham sido minhas alunas. São 20 anos de um trabalho sério na escola”, explica Cicero.





Mandato



Cicero explica que na sua campanha defendeu três principais bandeiras: a recuperação da dignidade do funcionário público municipal, a valorização urbana da cidade e também a criação de uma escola de qualidade.



“Esse último é o mais difícil, porque depende de diversos arranjos com o governo estadual. Mas minha ideia é de uma escola diferenciada: que comece no meio da manhã, termine no meio da tarde. Que o aluno aprenda diversas áreas e tenha opções de esporte e lazer”, refere Cicero.



Para 2017 o professor acredita que será um ano complicado, porque todas as demandas da sociedade estão em estado de emergência. Então será de muito trabalho dos legisladores e do prefeito.



Nos próximos anos, Cicero espera uma Câmara unida, para que juntos façam bastante por Chapadão do Sul e toda sua população.



“Pelo que percebi na campanha a população entendeu que a atual legislatura não trabalhou unida. Assim, o que se espera dessa próxima legislatura? Que a Câmera apoie o prefeito. Então, tudo aquilo que for projeto bom, bem explicado, tenho a certeza que iremos aprovar. Não existe oposição quando o projeto for bom. Essa câmara é interessante, porque olhando os nomes ela é formada por pessoas equilibradas e tranquilas. Tenho a certeza que todos vão trabalhar em prol da cidade”, conclui o professor.