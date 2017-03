Programa "Industria sem Fronteiras", faz real uniÃ£o entre MS e Paraguai

Negócios Programa "Industria sem Fronteiras", faz real união entre MS e Paraguai

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo da República do Paraguai, firmaram na manhã da terça-feira (21/03), durante o evento de lançamento do Programa “Indústria sem Fronteiras”, na Casa da Indústria em Campo Grande (MS), um protocolo de intenções para cooperação técnica, tributária, logística e de apoio institucional entre os países a fim de estimular a implantação de indústrias na região de fronteira – favorecendo o desenvolvimento de ambos os países.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, na ocasião representando o governador do Estado, a iniciativa amplia as chances de desenvolvimento da região por somar potencialidades: “Vivemos na época da economia globalizada, em que o crescimento não tem fronteiras, e se faz necessário esclarecer que empresas instaladas em municípios fronteiriços trazem benefícios para ambos os países. Assim como o Mato Grosso do Sul tem um programa de competitividade que atrai empresas do Brasil inteiro, o Paraguai também tem as suas prerrogativas. A principal intenção do acordo é mostrar que temos bons potenciais lá e aqui, para conseguirmos atrair mais indústrias e negócios para nossa região – seja no Brasil ou no Paraguai”, destacou Riedel.

O documento foi assinado pelo secretário Eduardo Riedel e pelo ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite, que caracterizou a parceria como um marco da integração comercial entre os países “O Paraguai quer ser o melhor sócio do Brasil, e acredito que o mês de março de 2017 entrará para os registros históricos como o início da verdadeira integração entre Paraguai e Brasil”, disse.

O presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa da Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa, disse que não poupará esforços para viabilizar a parceria: “Faremos o necessário para que tenhamos sucesso neste projeto. Mato Grosso do Sul e Paraguai tem os mesmos desejos e a mesma vontade”, concluiu.

A iniciativa permite a aplicação do Decreto nº 14.090/2014 que instituiu o Programa Fomentar Fronteiras no Estado com benefícios fiscais e, no território paraguaio, da Lei de Maquila – que permite a instalação de empresas brasileiras para o desenvolvimento total ou parcial da produção.

A formalização do acordo aconteceu no lançamento do “Indústria Sem Fronteiras”, da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), entidade que intermediou o processo de construção da parceria no âmbito do Programa Indústria sem Fronteiras e contou com a presença dos governadores dos departamentos paraguaios de Amambay, Pedro Gonzáles Ramirez, e de Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, de prefeitos sul-mato-grossenses dos municípios fronteiriços, empresários e demais autoridades paraguaias.

Governador de Amambay, Pedro Gonzáles Ramírez, secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, presidente da Federação das Indústrias de MS, Sérgio Longen, ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite e governador do Alto Paraná, Justo Zacarías Irún exibem o Guia do Projeto “Indústrias sem Fronteiras”, lançado nesta terça-feira (21).

Projeto Indústria sem Fronteiras

Durante o evento, o presidente da Federação das Indústrias de MS, Sergio Longen, apresentou aos presentes os detalhes do “Projeto Indústria Sem Fronteiras” que reúne informações a respeito da implantação de empresas de capital brasileiro nos municípios paraguaios. “Pelo menos 120 indústrias de vários Estados procuram suas respectivas Federações todos os meses em busca dessas informações. A Fiems fez um compilado e vai responder as dúvidas recorrentes dos empresários, promovendo assim a industrialização das cidades fronteiriças”, explicou. Mais informações podem ser obtidas no hotsite do projeto: www.industriasemfronteiras.com.br.