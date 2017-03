ProibiÃ§Ã£o de pesca do Dourado em rios serÃ¡ tema de audiÃªncia na AL

Estado Proibição de pesca do Dourado em rios será tema de audiência na AL

Foto: André Maganha/Assessoria

Será realizada na próxima quarta-feira, 15/03, uma audiência pública que debaterá o Projeto de Lei do deputado estadual Beto Pereira (PSDB) que proíbe a pesca do Dourado nos rios de Mato Grosso do Sul. O evento acontecerá no plenário Deputado Julio Maia, na Assembleia Legislativa, às 14 horas. De acordo com o Projeto, já apresentado na Casa de Leis, a proibição deverá ser por oito anos, tempo para que haja o aumento da população desse peixe nos rios que cortam o território sul-mato-grossense. A proposta, entretanto, não proíbe a modalidade pesque e solte, praticada pelos adeptos da pesca esportiva. “A pesca esportiva responsável não é predatória e gera renda para quem trabalha com o setor turístico do Estado. Essa atividade movimenta a economia de muitas cidades do Mato Grosso do Sul que vivem do turismo pesqueiro”, afirmou o deputado.

Segundo o autor do Projeto, o objetivo é garantir a preservação da espécie e promover o repovoamento dos rios do Estado. O parlamentar afirma ainda, que a proibição da captura e comercialização não influenciará de forma impactante na renda dos pescadores profissionais, uma vez que, esse peixe é o sétimo na lista de espécies comercializadas no mercado local. “A Lei não causará impacto no trabalho dos pescadores profissionais. É um peixe que não está no topo dos mais vendidos em Mato Grosso do Sul”, disse Beto Pereira.

De Acordo com o relatório do Sistema de Controle de Pesca, emitido pela EMBRAPA, IMASUL e Policia Militar Ambiental, o Dourado encontrado nos rios da Bacia do Alto Paraguai, que compreende a Região do Pantanal, caiu drasticamente em 20 anos. Em 1994, foram 50 toneladas pescadas. Em 2014, retiraram menos de 10 toneladas do peixe. “É visível que o peixe está desaparecendo dos nossos rios. Se não tomarmos medidas urgentes a situação pode ficar ainda mais crítica e o Dourado ser ameaçado de extinção. Precisamos discutir o projeto com atenção especial ao meio ambiente”, afirmou Beto Pereira.

Atualmente já existem Leis que proíbem a pesca do Dourado em Estados como Paraná, Mato Grosso e Goiás, e em países como a Argentina. No Mato Grosso do Sul, cidades com Aquidauana e Corumbá já possuem legislações próprias que não permitem a captura do Dourado. Na audiência pública estarão presentes pescadores profissionais e esportivos, pesquisadores, biólogos e representantes de órgãos oficiais ligados à proteção e fiscalização do meio ambiente.