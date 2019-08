ELEIÇÕES 2020 Projeto de frente anti-Marquinhos fracassa ainda no berçário Histórico político recente de dirigente do PRB

Wilton Acosta, dirigente estadual do PRB Foto: Reprodução

A formação de uma frente ampla de forças políticas e sociais é a possibilidade cultivada por quem busca uma alternativa para encarar Marquinhos Trad (PSD) nas urnas com chances de sucesso. Ele ainda não sabe quem enfrentará em 2020, quando vai pedir o voto dos campo-grandenses para sua reeleição. Porém, com a sinalização de apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e os índices de aprovação de governo já apurados pelas pesquisas, o prefeito consolidou sua liderança e ganhou a condição de favorito.

No entanto, as tentativas de formação da frente anti-Marquinhos começam a pipocar. Na quarta-feira (31), reunião com esse objetivo aconteceu na sede do PRB. O presidente da comissão executiva estadual da sigla, o pastor Wilton Acosta, resolveu dar asas aos seus projetos políticos e eleitorais por caminhos opostos ao do atual mandatário municipal. E com esse intento ele recebeu representantes de cinco partidos para debater a construção da frente: MDB, PDT, Pros, Avante e PDT.

Compareceram ao encontro o deputado estadual Antônio Vaz (PRB); os vereadores Betinho (PRB) e Gilmar da Cruz (PRB); os presidentes regionais do PSB, Ricardo Ayache (regional) e do MDB, Ulisses Rocha (municipal); a vereadora Cida Amaral (Pros); e o presidente regional do Avante, Morivaldo Firmino.

SENÕES

A articulação poderia ter um bom começo e prosperar, mas não foi o que aconteceu. Já num primeiro momento percebia-se que o grupo ali representado não poderia andar com pensamentos e objetivos eleitorais comuns em 2020. Morivaldo Firmino, do Avante, tem forte vínculo com a administração de Marquinhos Trad, que em 2017 o nomeou para um cargo em comissão (assessor executivo) da Agência Municipal de Regulação (Agereg).

Total ou parcialmente, outros contrapontos políticos ou pessoais semelhantes estreitam a mobilidade e a autonomia de ação dos demais partidos ou personagens a eles filiados, porventura interessados em construir a barricada para impedir o avanço de Marquinhos Trad rumo à reeleição.

No final da reunião, Wilton Acosta chegou a listar quatro nomes – o seu incluso – como opções para liderar a frente. Os demais: André Puccinelli, que já adiantou não estar propenso a entrar na disputa; Ricardo Ayache, que não vai entrar em uma aventura imprevisível, colocando em risco a gestão de excelência que realiza, em quatro mandatos à frente da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos (Cassems), uma as maiores e mais rentáveis do gênero; e o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT), em princípio sem motivações fundamentais para mais uma vez servir de boi-de-piranha numa refrega eleitoral sem chance de vitória.

NA BALANÇA

Entretanto, o que mais pesa contra o sucesso dessa reunião é a conjuntura política e pessoal de quem tomou a iniciativa de ao menos se um de seus líderes. Wilton Acosta é líder evangélico e tem atuação marcante na vida pública, porém marcada por insucessos e ranhuras pontuais.

O contrapeso que afeta sua iniciativa vem da conturbada relação que teve com o governo estadual e com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Acosta teve total apoio e incentivo de Azambuja para garantir seu espaço político e eleitoral. Foi nomeado presidente da Fundação Estadual de Trabalho (Funtrab) no primeiro mandato do tucano. Contudo, lançou sua candidatura a deputado federal e para não abrir mão do projeto deixou a Funtrab.

Para isso, rompeu com Azambuja e o PSDB, aliando-se a seus adversários. Foi com seu partido apoiar a candidatura de Odilon de Oliveira (PDT), o concorrente que chegou a ameaçar a reeleição de Azambuja. Terminadas as eleições, além de não conseguir sua cadeira na câmara dos Deputados, Acosta ganhou a pecha de traidor, colada pelos aliados do governador.

E em seguida outros incômodos surgiam. Um deles foi quando o Ministério Público denunciou Acosta. Seu partido e uma das candidatas do PRB, a funcionária pública Gilsienny Arce Munhoz, a Gilsy Arce, por suspeita de utilização indevida de verbas de campanha (fundo partidário). Na época, a imprensa nacional dava destaque a operações policiais e denúncias do MP contra candidaturas “laranjas”, criadas somente para se apropriarem do dinheiro do fundo.

O dirigente se defendeu e apresentou documentos lastreando sua defesa. Não sofreu qualquer condenação judicial, mas saiu desgastado do episódio, até porque já havia sido alvo de outra denúncia, igualmente sem consequências penais, mas desgastante, relacionada ao período em que dirigiu a Funtrab.