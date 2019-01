INCOERÊNCIA Projeto de governo de Bolsonaro é contra "menino veste azul e menina veste rosa" Em vídeo ministra de Bolsonaro contradiz proposta de governo

Vídeo foi o tema mais comentado nos últimos dois dias Foto: © Valter Campanato/Agência Brasil

A nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, comemorou a chegada de uma "nova era" no Brasil, dizendo que "menino veste azul e menina veste rosa" e fez isso em vídeo em uma conta na rede social, nesta quinta-feira (03). Após a fala ter viralizado, a hashtag "cor não tem gênero" virou um dos assuntos mais comentados no Twitter até o fim da tarde desta sexta-feira (04).

Mas em sua proposta de governo, o agora Presidente do Brasil trazia já no primeiro tópico o seguinte trecho: "Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações", o que entra em desacordo com a proposta da "nova era", anunciada pela ministra.

No projeto Jair Bolsonaro trazia ainda um trecho dizendo que o "Estado iria interferir menos na vida do povo", no entanto, a opinião de escolha de cores que uma criança deva ou não usar, é ato de interferência na escolha pessoal cidadão.

Texto do Projeto de Governo na íntegra. Foto: Reprodução/Print

Com algumas poucas pessoas que não são investigadas o início do governo de Jair Bolsonaro, com apenas três dias, se apresenta bastante confuso, com motorista ligado à família suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro, nomeação de ex-ministro de Michel Temer a cargos de 'cabide político' mantida por Bolsonaro. E para fechar a conta foi a vez da ministra abalar nas redes sociais.

