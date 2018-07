Projeto de parquinho de pneus rende prêmio de ecologia à Semed

O projeto “Arte com Pneus”, de autoria do técnico da Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura) da Semed (Secretaria Municipal de Educação), Felipe Augusto da Costa e Souza e do agente penitenciário Vinícius de Oliveira, recebeu nesta quarta-feira (4), o prêmio Ecologia e Ambientalismo, concedido em sessão solene da Câmara Municipal. A comenda foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 698/2002 e tem como objetivo valorizar profissionais em diversas áreas que realizaram serviços relevantes voltados ao meio ambiente.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes recebeu a homenagem do vereador Delegado Wellington e o técnico Felipe Augusto, do vereador Otávio Trad.

Parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o projeto já rendeu seis parquinhos, que foram construídos em Ceinfs (Centros de Educação Infantil) da Reme (Rede Municipal de Ensino). O projeto está sendo acompanhado e coordenado pela Superintendência de Políticas Educacionais, por meio da Divisão de Esporte, Arte e Cultura e tem como objetivo, levar a conscientização ambiental, a prevenção à saúde e também ajudar na reinserção social dos detentos que participam da produção e montagem dos brinquedos.

A iniciativa é um resultado de parceria entre a Semed e a Agepen desde o ano de 2017, com a mão de obra dos detentos para confecção dos brinquedos e implantação nos Ceinfs.

Ao elaborarem o projeto, além de promover a conscientização no combate ao mosquito transmissor da dengue, já que os pneus em desuso e descartados muitas vezes de forma irregular, podem ser reaproveitados, os técnicos também buscaram valorizar o trabalho pedagógico dos professores, já que os brinquedos podem ser utilizados em atividades extra classe para desenvolver a coordenação motora, lateralidade, percepção de cores, entre outros aspectos pedagógicos.

O próximo parque de pneus tem previsão de ser inaugurado ainda este mês. O trabalho com este projeto já utilizou 1800 pneus que seriam descartados na natureza. De acordo com Felipe Augusto, que coordena a implantação dos projetos na Semed, o projeto já atendeu 1.120 crianças dos Ceinfs da Capital.

Para a secretária de Educação, Elza Fernandes, o prêmio concedido pela Câmara Municipal mostra o reconhecimento de um trabalho.

“É muito importante o reconhecimento desse projeto. Nós o iniciamos de forma tímida e hoje ele ganhou uma grande proporção e divulgação. Receber essa homenagem é muito gratificante porque há uma dedicação muito grande neste projeto”, ressaltou.

O vereador delegado Wellington, que propôs a homenagem à secretária, comentou sobre a comenda e ressaltou a importância do projeto para a população.

“A professora Elza tem contribuído sobremaneira com o meio ambiente implementando esse projeto. Esse projeto vislumbra o lazer para as crianças e o reeducando com os presos e com isso acaba contribuindo com o ecologicamente sustentável”, destacou o vereador.

O professor Felipe Augusto também falou sobre a importância do trabalho. “É muito satisfatório receber essa homenagem e saber que hoje eu contribuo, dentro da minha profissão, com a população de Campo Grande e com as crianças, ajudando na conscientização da preservação ambiental”, concluiu.