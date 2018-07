Projeto do Prof. João Rocha que propõe empoderamento de pacientes com câncer

Na sessão ordinária desta terça-feira (3), foi aprovado em 1ª discussão o Projeto de Lei 8.816/18, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que dispõe sobre a implantação do Programa "Paciente e família"; destinado às pessoas portadoras de câncer, residentes na cidade de Campo Grande.

Conforme o texto do projeto, é direito de todo cidadão portador de câncer, no âmbito da cidade de Campo Grande, a assistência especial e inclusão no Programa "Empoderando Paciente e Família", com vistas a oferecer apoio médico, social e psicológico, favorecendo o embasamento necessário para que paciente e família contribuam com o tratamento, em ambiente de carinho, amor, afeto e compreensão, instruindo e empoderando o paciente e a família para que não sejam vítimas de nenhuma forma de discriminação ou de isolamento, de modo a estimular comportamentos sociais positivos.

De acordo com o parlamentar, estudos comprovam que o apoio psicossocial e emocional são fundamentais para o sucesso do tratamento de pessoas portadoras do câncer. "Apoiar, orientar, tratar, reabilitar, reintegrar pacientes e ex-pacientes acometidos pelo câncer, bem como estimular exames preventivos rotineiros nos familiares, são decisivos na saúde pública”, defendeu.

Ainda de acordo com autor do Projeto, o objetivo é estimular o debate sobre as estratégias de saúde pública para o controle da doença. “Nosso intuito com essa proposta é divulgar a prevenção e a detecção precoce como formas de reduzir a mortalidade por câncer e outras doenças não transmissíveis, informar os participantes dos grupos sobre ações de controle, pesquisa, ensino, prevenção e acesso ao tratamento, previstas na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no Sistema Único de Saúde (SUS), são esses os objetivos do presente Projeto de Lei”, explico

O Projeto será analisado em Plenário ainda em segunda discussão e votação. Assinam junto com o Prof. João Rocha, os vereadores Dr. Loester, Dr. Wilson Sami, Enfermeira Cida, Enfermeiro Fritz e Dr. Lívio.