Vereador Profº. João Rocha Projeto do vereador Prof. João Rocha, Programa “Cidade Amiga do Idoso” é aprovado

Na sessão ordinária desta terça-feira (4), foi aprovado em primeira discussão e votação, o Projeto de Lei 8.699/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que institui em Campo Grande o Programa "Cidade Amiga do Idoso".

De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha o Programa tem como objetivo implantar medidas para melhorar a vida do idoso. "O programa visa implantar medidas em prol do envelhecimento saudável e da melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, proporcionando saúde e longevidade”, explicou.

De acordo com o texto do Projeto, o Programa "Cidade Amiga do Idoso" deve englobar aspectos relativos às seguintes áreas: Acessibilidade a prédios públicos e espaços abertos; Transporte; Moradia; Participação social; Respeito e inclusão social; Comunicação e informação; Apoio comunitário e serviços de saúde; Lazer e Alimentação nutricional.

Pelo Projeto, com relação à prática de exercícios, o Poder Público Municipal, através do órgão competente indicado pelo mesmo, e buscando evitar e reduzindo o envelhecimento físico do idoso, deverá instalar equipamentos especialmente desenvolvidos para proporcionar melhor qualidade de vida e longevidade, levando-se em consideração: Força muscular; Equilíbrio; Agilidade; Mobilidade; Fortalecimento das articulações e Coordenação Motora. "Os equipamentos deverão ser instalados preferencialmente nos parques, praças, clubes esportivos municipais, ou outros locais de fácil acesso aos idosos, sem prejuízo das academias ao ar livre já instaladas”, completou Prof. João Rocha.

O projeto também foi assinado pelos vereadores Valdir Gomes e Enfermeira Cida Amaral.