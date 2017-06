Trânsito Projeto prevê radares próximos a escolas em rodovias do Estado

Foto: Victor Chileno/ALMS

Durante a última sessão ordinária da semana, nesta quinta-feira (1), os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei (PL) 56/2017, de Cabo Almi (PT), que dispõe sobre a instalação de radares eletrônicos de velocidade nos trechos de rodovias estaduais onde estão localizadas unidades de ensino em Mato Grosso do Sul. "Trata-se de um projeto necessário e uma forma de educar, porque nesses locais a velocidade deve ser mínima e temos que resguardar a segurança da comunidade escolar e também dos próprios condutores", disse o deputado.

São abrangidas pela lei as rodovias estaduais localizadas nas áreas metropolitanas das cidades, bem como aquelas onde haja tráfego regular de veículos com intensidade que justifique o equipamento. A instalação e a utilização dos radares deverá seguir todas as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O PL passou pelo Plenário em primeira discussão, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e agora segue para análise das comissões de mérito e segunda votação.