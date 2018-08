Eleições 2018 Propaganda eleitoral em rádio e tv começa nesta sexta-feira (31)

Começa na próxima sexta-feira (31) e vai até dia 04 de outubro, a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão para as Eleições 2018.

Questões técnicas referentes à veiculação da propaganda, elaboração dos planos de mídia, distribuição de horários e sorteio da ordem de veiculação dos candidatos, partidos e coligações foram debatidos em duas reuniões realizadas na última semana no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

As propagandas serão veiculadas de segunda a sábado, com duração de 25 (vinte e cinco) minutos, sempre em dois horários: no rádio, das 6h às 6h25 e das 11h às 11h25; e na tv, das 12h às 12h25 e das 19h30 às 19h55.

As emissoras reservarão, ainda, de segunda-feira a domingo, 70 (setenta) minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, em inserções de 30 (trinta) e 60 (sessenta) segundos, distribuídas ao longo da programação, veiculadas entre às 4h (quatro) e às 23h (vinte e três), observados os critérios de proporcionalidade.

Para acessar a portaria com as deliberações sobre a propaganda eleitoral aqui em Mato Grosso do Sul, clique aqui.