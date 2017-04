Política Proposta de atendimento da Assistência Social não é o assistencialismo, diz Lidio 1

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) participou na manhã desta quinta-feira (6) da abertura do Encontro Regional do CONGEMAS- Região Centro-Oeste – Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de MS, no qual representou a Assembleia Legislativa. O encontro que acontece entre hoje e esta sexta-feira (7) aborda o tema “ Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos e a Efetivação do SUAS”.



Na oportunidade, o deputado Lidio Lopes ressaltou a importância do trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social em Campo Grande enfocando a necessidade da realização do auxílio humanizado que tem sido direcionado à população. “É importante entender que a proposta do atendimento da Assistência Social não é assistencialismo, e sim atuar em defesa do cidadão”, ressaltou.



Lidio Lopes reconheceu ainda a grande atuação das mulheres nos serviços da Assistência. “Na Assistência Social há uma grande maioria de mulheres que desempenham este trabalho, porque elas dão mais agilidade para poder assistir a quem precisa, fazem um trabalho de humanização”, afirmou.



A abertura do encontro contou ainda com a presença do prefeito Marquinhos Trad (PSD), da vice-prefeita Adriane Lopes (PEN), da Secretária Nacional da Assistência Social (MDSA), Maria do Carmo Brant de Carvalho, do presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social, Sérgio Vanderli e demais autoridades. “Temos olhos atentos para a Assistência que é uma política social. Fazer uma política de assistência social é um reconhecimento de causa, e nós estamos implantando verdadeiramente a política de Assistência Social no município de Campo Grande”, disse Marquinhos Trad.



Encontro- Os assuntos que estão sendo tratados durante o evento são o Plano Decenal de Assistência Social – Compromisso na Defesa dos Direitos e a Efetivação do SUAS; O Novo Regime Fiscal, a Efetivação do Pacto Federativo no Contexto do Plano Decenal, Implicações para a Política de Assistência Social no Brasil e Execução Orçamentária e Financeira. Os cursos a Gestão do SUAS, a Proteção Social Básica, a Proteção Social de Média e Alta Complexidade, o Cadastro Único e os Programas de Transferência de Renda – Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada – BPC também estão na pauta de discussões.



O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, propõe um amplo debate avaliativo do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em nível nacional, com ênfase no Plano Decenal (2016-2026) com a realização dos Encontros regionais que acontecerão no decorrer de 2017.