CPI- IFT/MS Protesto de trabalhadores da JBS da origem a uma 'ressurreição da empresa' em MS "Após o protesto que reuniu cerca de 3 mil trabalhadores na Assembleia Legislativa, Deputados querem audiência de reconciliação"

Manifestantes, revoltados na Assembleia Legislativa em Campo Grande. Foto: Marcos Maluf

Cerca de 3 mil trabalhadores do frigorífico JBS, do Grupo J&F dos irmãos Wesley e Joesley Batista, fizeram mais um protesto na manhã da quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Além de Campo Grande, houve manifestações também em Ponta Porã e em Cassilândia.

"Em Mato Grosso do Sul a JBS gera mais de 15 mil empregos diretos e cerca de 60 mil indiretos", diz manifestante.

O anúncio da suspensão dos trabalhos veio depois que a empresa teve R$ 730 milhões bloqueados pela Justiça de Mato Grosso do Sul. De acordo com Wilson Gimênes, que faz parte do Sindicato dos Trabalhadores da Indústrias de Carnes e Derivados de Campo Grande, "Precisamos ver com a CPI, como vai ficar nossa situação! Nós tivemos uma reunião com eles, eles falaram que iriam resolver. Precisamos saber se vai ter uma manutenção desses empregos ou um desemprego total? Por que a vontade dos Deputados da CPI é que haja o fechamento das unidades, mas nós não podemos pagar por isso", lamenta o trabalhador.

O grupo de trabalhadores reuniu-se em frente a empresa da JBS na Unidade 1, na saída para Aquidauana. Em seguida sairam em carreata para assembléia e logo depois fizeram um manifesto protestando no Centro da cidade. Para finalizar o protesto o grupo reuniu-se por último na Praça do Rádio.

Deputado Estadual Pedro Kemp, (PT). Foto: Marcos Maluf

"Saia Justa"

Pressionados na assembleia os Deputados tentavam buscar respostas ao telefone. Os Deputados estaduais Pedro Kemp (PT) e João Grandão (PT), estiveram em meio as discussão defendendo o lado dos trabalhadores. Porém a grande maioria dos trabalhadores ficaram do lado de fora da Assembleia, por não ter espaço para todos dentro da casa. Os trabalhadores que conseguiram acompanhar a sessão ouviram que diretores do grupo JBS conversaram com os deputados por telefone.

Esta semana, a JBS anunciou a suspensão de compras e abates de animais nas unidades de Mato Grosso do Sul. O mercado ficou apreensivo. Dos 21 frigoríficos em operação no estado, sete são da JBS. De acordo com o balanço econômico divulgado pela empresa, eram realizados cerca de 150 mil abates ao mês.

O pedido de bloqueio foi feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais e Tributárias de Mato Grosso do Sul, que investiga os contratos de incentivos fiscais da empresa com o governo.

Trabalho e humildade

Daniel Finamondes, especializado em analística de produção na JBS de Campo Grande-MS. Foto: Marcos Maluf

De acordo com os organizadores o protesto reuniu cerca de 3 mil pessoas. "Nossa expectativa é que esses deputados de um jeito e libere logo, estão querendo acabar com nossa empresa, estamos com medo, nós não estamos pedindo dinheiro para eles, queremos apenas nosso direito de trabalhar", diz revoltado o 'Chão de Fábrica' (analístico de produção), Daniel Finamodes.

Daniel discursou emocionado ao plenário com uma botina sobre a bancada, segundo os trabalhadores a botina representava a "humildade dos trabalhadores".

O vice-presidente da CPI, deputado Eduardo Rocha (PMDB), agora defende que a Justiça desbloqueie o dinheiro da empresa.

A polêmica, fez com que os deputados decidissem por procurar a Justiça e requererem uma audiência de conciliação envolvendo todas as partes. A intenção é reunir todos [JBS , trabalhadores e autores do inquérito) na próxima segunda-feira (23). Enquanto isso, a CPI vai tentar uma decisão na Justiça para que a JBS retome os abates imediatamente, segundo o presidente da comissão, deputado Paulo Corrêa (PR).

Trabalhador apreensivo em mainfesto. Foto: Marcos Maluf

Interior

Houveram protestos também na região sul do estado, em Ponta Porã cerca de 200 funcionários da JBS se concentraram em frente à prefeitura da cidade para protestar. Todos bastante inseguros quanto a garantia dos empregos para os próximos meses. Os caminhoneiros que transportam o gado fizeram um buzinaço para apoiar os trabalhadores. Na cidade de Cassilândia, nordeste do estado, o protesto reuniu outros 650 funcionários na frente da empresa.