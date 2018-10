PT e PSL veem pesquisas deste sábado como cruciais

Datafolha e Ibope divulgam neste sábado (27), véspera do segundo turno das eleições, as últimas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República.

E de acordo com a coluna “Painel”, da Folha de S.Paulo, os resultados destas pesquisas são vistos como cruciais pelas campanhas do PT de Fernando Haddad e do PSL de Jair Bolsonaro.

Um movimento ascendente do candidato petista pode dar um gás no discurso da chance de virada. Para o capitão reformado, o desejo é que a diferença de pontos para o adversário não diminua mais.