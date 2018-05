PT lança pré-candidatura de Lula nas feiras da Capital

Na manhã deste domingo, o presidente regional do Partido, Zeca do PT caminhou junto com o pré-candidato do partido ao governo de MS, Humberto Amaducci e demais pré-candidatos a deputado estaduais e federais da sigla nas feiras das Moreninhas e Universitária divulgando a pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência do país.

O ato faz parte da decisão do partido de lançar em todos os Estados a pré-candidatura do Líder absoluto em todas as pesquisas eleitorais, Luiz Inácio Lula da Silva, que será registrado como candidato à Presidência da República no dia 15 de agosto. O aquecimento para a pré-candidatura de Lula já acontece em várias cidades do país Neste domingo (27), estão programados mais de 70 atos por Lula. Algumas cidades também realizam atos em outros dias da semana.

Vítima de uma perseguição jurídico-midiática, Lula é mantido como preso político em Curitiba (PR) justamente porque é o nome preferido da parcela mais expressiva da população brasileira, aqueles que sabem quem fez o melhor pelo Brasil, para crescer combatendo as desigualdades e promovendo distribuição de renda.