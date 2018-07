Partido dos Trabalhadores MS PT-MS realiza encontro e apresenta pré-candidatos no sábado

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PT-MS) realiza no próximo dia 28 de julho, o Encontro Estadual do partido.

O evento contará com a presença de Humberto Amaducci, pré-candidato ao governo, Luciene M. Silva pré-candidata a vice-governadora, Zeca do PT, pré-candidato ao senado, além de outras 33 candidaturas de deputados estaduais e 16 de deputados federais, que disputarão as eleições representando 26 municípios do Estado.

Para o encontro são esperados cerca de mil militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. Além da apresentação dos pré-candidatos a proposta é criar maior integração entre os correligionários e apresentação das estratégias e diretrizes para a campanha 2018.

O encontro Estadual do PT- MS ocorre no dia 28, a partir das 08:00 na FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação em Mato Grosso do Sul), que fica na Rua 26 de Agosto, 2296, Centro.