Eleições 2018 PT processa TV Globo, Luciano e Faustão por possível exaltação da pré-candidatura de Huck 'Para os petistas, a 'demonização da política atual' feita pelo apresentador do "Caldeirão do Huck" no último domingo representa um abuso dos meios de comunicação, já que o marido de Angélica é tido como possível candidato'

Depois do apresentador Luciano Huck afirmar – em rede nacional, durante o Domingão do Faustão , da TV Globo , no domingo (7) – que vai participar ativamente das eleições de outubro e "botar a mão na massa", ele, o apresentador Fausto Silva e a emissora de televisão se tornaram alvos de um processo do Partido dos Trabalhadores (PT) na Justiça Eleitoral.

A representação foi assinada pelos líderes do partido na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS) e no Senado, Lindbergh Farias (PT-RJ), e entregue, ontem, segunda-feira (8). De acordo com o PT, Luciano Huck cometeu e se beneficiou de abuso de poder econômico e dos meios de comunicação em suas declarações.

No processo, é solicitada a inelegibilidade de Huck ou a cassação do seu eventual registro de candidatura, caso ele efetivamente se torne um candidato à Presidência da República, como vem sendo discutido nos bastidores da política e da emissora. O PT pede ainda que os apresentadores e a TV Globo paguem uma multa pela entrevista que foi ao ar.

"Demonização"

No Domingão , o marido da apresentadora Angélica disse que atuará no recrutamento de novos candidatos, mas não foi claro quanto a sua candidatura.

"Minha missão esse ano é tentar motivar as pessoas a que votem com muita consciência e que a gente traga os amigos que estão a fim para ocupar a política, senão não vai ter solução. Eu nunca, jamais, vou ser o salvador da Pátria, e o que vai acontecer na minha vida eu também não sei", disse Huck.

"Neste momento, ainda acho que meu papel com esse microfone na mão e aqui na Globo, e motivando as pessoas, pode ser até mais importante do que estar lá", afirmou.

Para os petistas, tais declarações representaram a "demonização da atual política, dos políticos, dos pré-candidatos ao cargo presidencial, e de forma subliminar, a exaltação da pré-candidatura" do apresentador, como se ele fosse "capaz de mudar a realidade vigente e trazer a 'felicidade' esperada pelo sofrido povo brasileiro."

O partido declara ainda que Faustão e Huck "discorreram acerca da necessidade dos brasileiros darem espaço para uma candidatura nova" e que, de forma subliminar, estaria sendo exaltada uma eventual candidatura do apresentador do Caldeirão .

A representação diz ainda que Luciano Huck usou "uma estrutura midiática que nenhum outro pré-candidato terá acesso, causando interferência antecipada na lisura e na igualdade da disputa presidencial que se avizinha." Nenhum dos acusados se manifestou sobre o caso. (Com 24 horas news).