PT reafirma candidatura de Lula mesmo após prisão Partido vai se reunir nesta segunda-feira (9)

Foto: © Reuters / Ueslei Marcelino

O comando do PT vai reafirmar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto, mesmo após o petista ter se entregado à Polícia Federal no sábado (7). O partido fará uma renião nesta segunda-feira (9) dedicada à articulação política em apoio a Lula.