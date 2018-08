Eleições 2018 PTB mantém aliança com tucanos e pré-candidatura de Nelsinho ao Senado Convenção dos petebistas nesta manhã oficializou coligações e nomes de pré-candidatos

Foto: LÍGIA MONTEIRO

A convenção partidária do PTB de Mato Grosso do Sul atraiu nesta manhã (04/08) mais de 300 petebistas e entre os convidados o governador Reinaldo Azambuja (PSDB)- pré-candidato a reeleição- e o ex-secretário de Estado de Obras e Infraestrutura Marcelo Miglioli (PSDB), pré-candidato ao Senado. A cerimônia de abertura foi em clima de euforia pelo início da disputa ao pleito eleitoral 2018. “Precisamos de um senador moderno e eficiente com metas”, discursou o governador Reinaldo Azambuja, referindo-se à pré-candidatura do presidente do PTB, Nelsinho Trad, ao Senado.

Prestigiado e aplaudido pelos correlegionários, Nelsinho Trad oficializou a aliança com os tucanos e recebeu também aprovação para sua pré-candidatura ao Senado. "Vamos apoiar a reeleição do Reinaldo e fazer a defesa do municipalismo, priorizando a saúde e a educação", disse Nelsinho.

No prazo de 24 horas, as pré-candidaturas deverão ser protocoladas à Justiça Eleitoral. O PTB encontra-se em duas chapas. Para deputados estaduais, sendo oito homens e três mulheres do PTB, estão concorrendo na coligação: PTB, PPS, Solidariedade, PSL, PMB, PSB e PP. Já para a disputa a deputados federais, o PTB tem dois pré-candidatos, que estão com os seguintes partidos: PTB, PSB, Solidariedade, PPS, PSL, PEN e PRÓS.

Durante a convenção, o pré-candidato ao Senado Nelsinho Trad apresentou o empresário José Chagas, de 64 anos, de Naviraí, do Partido dos Democratas (DEM), e anunciou que ele será um dos dois nomes para concorrer como suplentes de senador. “Até amanhã dentro do prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, vamos registrar os dois pré-candidatos suplentes ao Senado”, disse Nelsinho.

Alianças

Após a convenção do PTB, Nelsinho Trad compareceu às convenções do partidos aliados. Visitou os militantes dos Patriotas e defendeu a redução das despesas do Poder Público. Em seguida, participou da convenção dos Democratas e, depois, do PSDB. No ninho tucano, com milhares de participantes, Nelsinho foi aclamado como o pré-candidato ao Senado.

Ainda neste sábado, o pré-candidato foi a convenção do PSD, no salão do Rádio Clube Cidade. Na entrada, recepcionado por militantes que o aguardavam para fazer selfies. “Eu estava o esperando faz horas”, disse a funcionária pública Joana Lins.