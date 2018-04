PTB Mato Grosso do Sul realiza ato de filiação O ato de filiação do PTB Mato Grosso do Sul, aconteceu na noite desta quarta-feira (04), e reuniu dezenas de pessoas, dentre convidados, militantes e lideranças petebistas na sede do partido.

O encontro contou com a presença do presidente estadual do PTB, Nelsinho Trad, o vereador de Campo Grande Otávio Trad (PTB), a presidente estadual do PTB Mulher Maria Thereza Trad, o presidente do PTB Afrodescendente Agnaldo Silva, a presidente do PTB da Agricultura Familiar Maria Brito, a presidente do PTB Terceira Idade Maria de Fátima, Victor Eugênio – Tatão, a ex-secretária de educação Ilza Mates, o ex-vereador Luis do Nascimento - Saci além de toda a Comissão Executiva Estadual.

Durante seu discurso, Nelsinho destacou os compromissos do PTB e do trabalho que está sendo feito para fortalecer o partido no Estado. “Hoje, temos um grupo forte, conseguimos multiplicar o número de vereadores. De uma forma bastante simples mais de um significado gratificante do PTB, estamos recebendo filiações importantes para o partido, estamos enfrentando um momento de organizar a sigla e poder se habilitar para as eleições. Nada adianta termos um partido sem estar com os quadros organizados”, pontuou Nelsinho.

O presidente iniciou o primeiro ato de filiação com uma pessoa muito importante dentro do partido. “Já fez parte da família petebista e assim como eu, o bom filho a casa torna, Ionaldo José Arce, conhecido como Capitão Arce”, apresentou.

Dando sequencia Nelsinho abonou as fichas do senhor Alessandro Chaves, Dagmar, Raimundo, Dr. Leonardo Dias, Francieli, Dilma Prado, o professor Agnaldo, que já foi candidato a deputado federal em 1998, fazendo 15.000 votos no Estado. Vladimir, especialista em redes sociais. A funcionária pública Eliomar, André Luiz da Associação dos Comerciários. Fábio militante do grupo das necessidades especiais junto com Ricardo e Marlene funcionária na área da Saúde.

Após o ato Nelsinho passou a palavra ao vereador Otávio Trad, que desejou boas-vindas e se colocou a disposição dos novos filiados.

“É um prazer poder fazer parte desse ato de filiação e ver que o PTB esta se preparando para as eleições. Tenho certeza que o partido esta cada vez mais forte. Essa eleição vai ser um norte, pois teremos um candidato ao Senado Federal, que vem liderando as pesquisas desde o início. Diante disso não vamos nos acomodar, vamos trabalhar até o final para concretizar nossos projetos. Sou um soldado da família petebista e, além disso, estou à disposição dos filiados”, agradece o vereador.

Para Maria Thereza Trad estar à frente da Comissão Executiva do PTB Mulher é uma forma de lutar em favor dos diretos das mulheres.

“É uma grande honra estar aqui, só tenho a agradecer ao Nelsinho que me fez o convite de poder assumir a presidência do PTB Mulher. Sempre militei em prol dos direitos das mulheres. Em Mato Grosso do Sul infelizmente aparecemos em 1º lugar em casos de violência doméstica. É importante dizer que devemos nos unir e nos inserir no meio político para fazer a diferença. Quero deixar registrado que me coloco a disposição das mulheres e do PTB, meu nome esta a disposição do partido para o que precisar, seja para uma pré-candidatura, ou seja para militar”, finalizou Tetê Trad.