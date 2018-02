Comissão PTB PTB realiza posse de primeira Comissão da Agricultura Familiar em MS 'Nelsinho Trad deu posse à primeira Comissão Executiva da Agricultura Familiar do PTB-MS ontem, quinta-feira (22), à Maria Aparecida Brito tendo como vice-presidente Maria Pereira de Arruda'

“A Agricultura Familiar é uma bandeira que o presidente Nelson Trad Filho assumiu em Mato Grosso do Sul. Desejamos boas-vindas e muito trabalho a esse novo segmento que esta se iniciando dentro do partido”, desejou o secretário-geral Albineli.

Para Nelsinho um partido político é formado por pessoas que representam segmentos. “O PTB tem o segmento Jovem, Terceira Idade, Mulher Estadual e Municipal e cada um defende a causa que acredita. E daí veio a ideia de montar a Comissão PTB da Agricultura Familiar. Getúlio Vargas fundador do PTB sempre deu destaque para esse segmento, e em uma visita com a dona Maria surgiu a ideia. Hoje estamos oficializando esse projeto. Produtiva é a palavra que define muito bem essas mulheres que vieram fazer parte da família petebista”, diz Nelsinho.

Nelsinho Trad dando posse a presidente da Agricultura Familiar - MS Maria Aparecida Brito

“Aos poucos nós estamos conquistando espaço. As pessoas, hoje, já sabem o que é a agricultura familiar. Mas não podemos ficar satisfeitos só com isso, temos muita estrada para percorrer, muito mercado para atingir e muita organização a ser feita dentro dos nossos empreendimentos. Hoje estamos dando um grande passo, assumindo a Comissão da Agricultura Familiar em Campo Grande dentro do PTB, vamos ter visibilidade e espaço para trabalhar. Nós mulheres da agricultura acompanhamos o trabalho do Nelsinho desde quando era prefeito da Capital, ele apoiava incondicionalmente a agricultura familiar”, pontuou a presidente Maria Brito.

Participaram da reunião membros da Comissão Executiva Estadual Francisco Pierete, Adaltro Albineli, Delcimar Zanatta, Maria Thereza Trad e Fátima Souza, respectivamente do PTB Mulher estadual e municipal, o Conselheiro Municipal da Pessoa com Deficiência João Faria Alves e Victor Eugenio – Tatão.