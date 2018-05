Aparecida do Taboado Puccinelli e Takimoto apoiam projeto de Luiz Panela "Encontro organizado pelo MDB para recepcionar partidos engajados"

A pré-candidatura de Luiz Panela (PHS) a deputado estadual põe o município de Aparecida do Taboado em posição de protagonista destacado no cenário político e eleitoral de Mato Grosso do Sul. Esta foi a avaliação de lideranças que estiveram sábado passado, 19, no grande encontro organizado pelo MDB para recepcionar partidos engajados no projeto de eleger André Puccinelli governador.

Além de Puccinelli, o pré-candidato a deputado federal George Takimoto (MDB) e o dirigente estadual do PHS, Emídio Milas, destacaram a importância fundamental de o Bolsão dfortalecer sua representação na Assembleia Legislativa com a presença de um cidadão que muito tem contribuído com o desenvolvimento de Aparecida do Taboado. "Em nossos governos sempre recebemos e demos total atenção aos aparecidenses, um povo que é referência de trabalho e de empreendedorismo. E o Luiz Panela é alguém que traduz muito bem esta vocação", salientou Puccinelli.

Para George Takimoto, o projeto de mandato de Luiz Panela comprova sua perfeita visão dos problemas e das soluções para o município e todo o Bolsão. "Trata-se de uma das vozes mais acreditadas e capacitadas para fazer na Assembleia o que já vinha fazendo com sucesso, há muitos anos, na Câmara Municipal, nas lutas locais e ainda em suas atividades comerciais. Luiz Panela tem experiência, responsabilidade e total conhecimento para exercer as missões que seu povo lhe confiará", afirmou.

Na opinião de Emídio Milas, o PHS realizou uma grande conquista orgânica e política ao receber Luiz Panela em seu quadro de filiados. "Nenhuma organização política que se preze neste Estado estará completa se não estiver presente num dos principais polos de desenvolvimento do Centro-Oeste. ELuiz Panela é o jeito e é o sentimento vivo de uma Aparecida do Taboado que quer ocupar um lugar a que tem direito no centro das decisões políticas e administrativas de Mato Grosso do Sul", salientou Milas.

Credenciais

Puccinelli, Takimoto e Milas ressaltaram o histórico que credencia Luiz Panela a disputar uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa. Foi vereador em quatro mandatos, sendo campeão das urnas em duas eleições e recordista de votos na história do municipio. Já presidiu a Cãmara Municipal e sempre esteve na vanguarda de mobilizações importantes que fizeram Aparecida do Taboado subir de posições inferiores para tornar-se o quarto polo industrial do Estado, superando municípios muito maiores, atraindo investidores dos diversos segmentos econômicos.

Nesse processo de crescimento a atuação de Luiz Panela sempre foi dinâmica, como nas mobilizações para garantir megainvestimentos industriais, como o terminal de cargas da Eldorado Celulose, a Fibria, a expansão renovada e fortalecida do potencial turístico e a afirmação regional como ponto estratégico do escoamento brasileiro dentro do mercosul, com os ramais da hidrovia, ferrovia e rodovias. Essa condição já era defendida por Luiz Panela em seu primeiro mandato, quando a maioria desses investimentos ainda era considerada um sonho distante.