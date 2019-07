POLÍTICA Puccinelli faz giro pelo interior e renova o ânimo das bases emedebistas Ex-governador visitou 10 municípios e diz estar contagiado com entusiasmo da militância

André em Aquiauana com preeito Odilon Ribeiro e vice Selma Suleiman Foto: Divulgação

Uma militância fiel, determinada, pronta para recuperar os espaços que perdeu e lutar por novas conquistas políticas e eleitorais. É assim que André Puccinelli, presidente do Diretório Regional do MDB, resume suas impressões sobre as andanças que fez durante a semana passada, quando visitou lideranças partidárias e interlocutores de outras siglas em 10 municípios do Sudoeste.

O ex-governador esteve em Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Bonito, Caracol e Porto Murtinho. Para ele, as manifestações de carinho e de apoio podem ser traduzidas como compromissos de uma militância viva e atuante. Com seus 18 prefeitos, mais de 150 vereadores e dezenas de vice-prefeitos, o MDB está entre os partidos de maior representação política no Estado, sendo também o que possui o maior número de filiados.

Segundo o presidente do Diretório Municipal de Campo Grande, Ulisses Duarte, está em curso um processo de fortalecimento e de mobilização para reorganizar a legenda, preparar as convenções e abrir o caminho para as plenárias internas que vão definir os passos do MDB nas eleições de 2020. “É nosso objetivo disputar prefeituras de todos os municípios nos quais o partido se viabilizar política e eleitoralmente para a disputa”, disse Duarte.

André abona filiação do ex-vereador Raimundo Pinheiro.

O dirigente destaca a importância de Puccinelli nessa trajetória e vê, com otimismo, a satisfação e o interesse do ex-governador nesse renovado ativismo. Por isso, salienta que a militância não perdeu o foco e nem o ânimo, uma das razões que levam o MDB a projetar sua presença com chapas majoritárias na maioria das cidades que já governou e nas que deseja conquistar, casos de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Corumbá.

Em Aquidauana, cidade administrada pelo tucano Odilon Ribeiro, a vice-prefeita Selma Suleiman, é emedebista. Lá, Puccineli abonou as filiações de lideranças locais, entre as quais a do ex-vereador Raimundo Pinheiro. Nos demais municípios visitados o partido já tem nomes a escolher para entrar na corrida sucessória.