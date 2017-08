George Takimoto Qualidade de vida: ações de Takimoto e César atendem jardinenses

O mandado do deputado estadual George Takimoto (PDT) dedica absoluta prioridade aos desafios da saúde pública, com ênfase nas medidas preventivas e nos comportamentos essenciais à busca da qualidade de vida. Ex-vice-prefeito de Dourados, ex-vice-governador, ex-deputado federal e médico com mais de 50 anos de experiência profissional, Takimoto encontrou no vereador César Nogueira, de Jardim, um dos parceiros fundamentais para difundir e realizar ações práticas desse conceito no interior de Mato Grosso do Sul.

Em seu segundo mandato, César Nogueira é uma das lideranças da região identificadas com as demandas relativas à saúde da população, com ênfase na defesa de políticas públicas resolutivas de atenção e atendimento às clientelas que dependem da assistência do Município. Com esse olhar e estimulados na amizade e no vínculo partidário, César e Takimoto desenvolvem uma parceria que, apesar das limitações financeiras e operacionais, vem contribuindo com a produção de bons frutos na melhoria de qualidade de vida dos jardinenses.

OBESIDADE - Em sua própria casa, o vereador organizou um espaço para os atendimentos prestados por Takimoto, gratuitamente, com foco na prevenção à obesidade e nas orientações sobre hábitos saudáveis para o corpo, como alimentação adequada e o combate ao sedentarismo e vícios de alto poder destrutivo, entre os quais as bebidas, o fumo e as drogas. “É absolumente necessário que se estabeleça uma consciência de saúde, que começa ao reconhecer a prevenção como melhor forma de prevenir-se da maioria das patologias”, pontua Takimoto.

Segundo o deputado, o comportamento das pessoas deriva de uma cultura que impõe hábitos e são difíceis de eliminar. “Só a consciência de adquirir uma nova cultura, a da saudabilidade, pode dar ao indivíduo a chance e a decisão de mudar de hábito, para sair de um círculo vicioso que pode ser de prazer, mas é destrutivo, e ingressar num processo de renovação, ter uma vida saudável”. De acordo com Takimoto, a obesidade é a fonte de muitas patologias com grande poder de destruição das funções vitais do organismo e sua ocorrência atingiu índices bastante preocupantes em Mato Grosso do Sul.

Para o vereador César Nogueira, a parceria com Takimoito atende a uma expectativa popular das mais abrangentes. “A estrutura de assistência da rede pública municipal não consegue atender à demanda. O alcance do SUS [Sistema Único de Saúde] é limitado. Por isso, toda e qualquer forma de contribuição da sociedade e dos demais poderes é essencial, é providencial”, define o pedetista. “Estou apenas cumprindo a minha obrigação, estou fazendo a minha parte na busca de alternativas de assistência a quem precisa. O ideal seria que o poder público tivesse total condição para prestar atendimento digno e resolutivo a todo mundo. Mas enquanto esse dia não chega, não vamos ficar de braços cruzados. É assim que eu penso, é assim que pensa o deputado Takimoto”, concluiu.