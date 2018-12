Vereador João Rocha Receita vitoriosa mantém Rocha à frente da Câmara

Pela terceira vez consecutiva o vereador João Rocha (PSDB) presidirá a Câmara Municipal de Campo Grande. A eleição que o confirmou aconteceu em abril deste ano, quando Tocha teve 28 votos dos 29 colegas - um deu voto contrário. A posse está marcada para terça-feira próxima, 1º de janeiro, às 14h, com a presença do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

O 1ª secretário, que é o segundo cargo mais importante, é o vereador Carlão Borges (PSB). Os demais integrantes da Mesa são o 1º vice-presidente Derly dos Reis de Oliveira, o Cazuza (PP); 2º vice-presidente Eduardo Romero (Rede); 3° vice-presidente Ademir Santana (PDT); 2º secretário Gilmar da Cruz (PRB) e 3° secretário Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (Solidariedade).

De acordo com os próprios vereadores que fizeram a eleição da Mesa, a permanência de João Rocha se deve à experiência parlamentar, ao trato e às responsabilidades com os colegas e também por ser bom articulador e transitar bem nas diversas esferas de poder e representação política e social.

João Rocha deu também mostras de sua capacidade como administrador, ao ajustar o duodécimo (orçamento) às necessidades fundamentais do Legislativo e ainda devolver as sobras ao executivo. No final do exercício, a Câmara devolveu R$ 7 milhões para a Prefeitura, que é a responsável pela previsão orçamentária de cada poder. Em 2017 o valor devolvido foi menor: R$ 6 milhões.