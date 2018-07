Férias dos deputados Recesso parlamentar começa nesta quarta-feira e vai até 31 de julho Férias dos deputados ocorre após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e comissão representativa ficará de plantão

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress

O Congresso Nacional deve iniciar o recesso de meio de ano nesta quarta-feira (18). A folga dos parlamentares se estende até 31 de julho. Durante o período, funcionará, em caráter de plantão, uma Comissão Representativa com sete senadores e 16 deputados.

O presidente da comissão este ano será o senador José Pimentel, do PT cearense. O grupo de parlamentares terá, entre seus deveres, aprovar créditos pedidos pelo governo e fiscalizar atos do Executivo.Para haver o recesso, é necessário que o Congresso aprove a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o que ocorreu na última quinta-feira. A principal mudança da LDO foi a retirada do substitutivo que proibia a concessão de reajustes a servidores e a criação de novos cargos na administração pública.

Segundo informações do Senado, os parlamentares ficam em recesso por cerca de 50 dias ao ano. Até 2006, congressistas tinham direito a 90 dias de recesso e salário em dobro caso houvesse convocação extraordinária. Mas uma emenda constitucional reduziu o número de dias de folga para, no máximo, 55 dias.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Paulo Lima