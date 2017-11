MS-156 Reconstrução da MS-156 avança e qualidade da obra chama atenção de quem passa pela rodovia Governador vistoriou os trabalhos nesta tarde, acompanhado de secretários estaduais e prefeitos da região.

Foto: Chico Ribeiro

As obras de reconstrução da MS-156 no trecho entre Caarapó e Amambai estão em ritmo acelerado e a qualidade do pavimento chama a atenção de quem trafega pela via. Na tarde desta segunda-feira (20.11), o governador Reinado Azambuja esteve no local para vistoriar as obras onde os investimentos estaduais de R$ 55 milhões estão garantindo a reconstrução de 74 quilômetros das pistas que estavam praticamente desfeitas.

“Está sendo totalmente reconstruída, uma rodovia nova, com segurança e que vai durar por muito tempo”, declarou o governador. Segundo ele, tanto o projeto quanto a execução dos trabalhos estão em execução seguindo alto padrão de qualidade. “Estamos utilizando os recursos públicos de forma que dure por muito tempo”, destacou.A qualidade da obra é visível a quem passa pelo local. Os trabalhos têm sido fiscalizados pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Para os prefeitos dos municípios contemplados, as intervenções representam segurança de tráfego e desenvolvimento, com garantia de acesso para o escoamento da produção.

“É uma área importante para o escoamento da safra, principalmente de soja, e da nossa pecuária”, comentou Ednaldo Luiz Bandeira, prefeito de Amambai. “É uma obra muito importante não só para Amambai, mas para todo o Cone Sul porque é uma importante rota de acesso aos grandes centros”, completou.“Essa rodovia já causou vários acidentes devido aos buracos que se criaram com a chuva no município no ano passado”, lembrou o prefeito de Caarapó, Mário Valério. “Nós estamos acompanhando desde o início da obra, está sendo um trabalho muito bem feito, de qualidade, a largura que tem esse asfalto é muito diferente de muitos que a gente tem acompanhado por aí, é uma obra que vai ter uma durabilidade muito grande e trazer muitos benefícios aos produtores e a todos da região”, observou.

Acompanharam a vistoria às obras os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, e de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli, além de lideranças e prefeitos da região.